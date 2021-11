Martignacco verso la trasferta di Vicenza

Domenica, alle 17, l’Itas Ceccarelli Group Martignacco giocherà a Vicenza nella settima d’andata del girone B di serie A2 femminile: diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World.

"Siamo reduci da una settimana, quella scorsa, ricca di partite – dice la centrale Dalila Modestino – nella quale abbiamo raccolto con 7 punti i primi frutti del nostro lavoro. Domenica, a Vicenza, saremo chiamate ad una conferma importante per allungare la nostra striscia positiva. Le venete abbiamo avuto già modo di incontrarle nel precampionato e ci hanno dato filo da torcere, quindi sappiamo cosa ci aspetterà. Bisognerà continuare a spingere sull’acceleratore, indipendentemente dall’avversaria, e avere i giusti focus su noi stesse e sul nostro gioco".

Nel frattempo prosegue sul circuito Vivaticket la prevendita per la prossima gara casalinga dell’Itas Ceccarelli Group, mercoledì alle 20.30, contro Montecchio nell’ottava d’andata. Sono due le modalità di acquisto in prevendita: on-line su www.vivaticket.com cercando “Itas Ceccarelli Group” oppure nei punti vendita autorizzati di tutta Italia come per esempio La Zebretta a Martignacco. Per ogni gara casalinga è attiva la promo di 5 euro a biglietto dedicata ai gruppi squadra di pallavolo della regione Fvg (formati da almeno 11 persone) prenotandosi via email a ufficiostampa@libertasmartignacco.it.