Martignacco vuole allungare la striscia positiva

Domenica, alle 17, l’Itas Città Fiera Martignacco ospiterà Ravenna nella nona e ultima di ritorno del girone est di serie A2 femminile: arbitri Maurina Sessolo di Fontanelle (Treviso) e Massimo Piubelli di Soave (Verona), diretta streaming (a pagamento) su www.lvftv.com.

"Siamo cariche – dice la schiacciatrice Aurora Rossetto (nella foto Lodolo) – perché, a prescindere dai risultati delle altre squadre in lotta con noi per la Pool promozione, stiamo attraversando un buon periodo e l’umore è alto. Vogliamo vincere e allungare la striscia positiva. Dovremo impegnarci al massimo contro una squadra di rango che all’andata ci ha messo in difficoltà sulla ricezione attraverso i loro battitori. Sappiamo che di fronte non avremo un avversario scarso, anzi".