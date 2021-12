Martignacco vuole invertire la rotta

Coach Marco Gazzotti, in concomitanza con la sosta del campionato per dare spazio agli ottavi di finale di Coppa Italia, fa il punto della situazione in casa Itas Ceccarelli Group Libertas Martignacco.

"Il momento non è dei più felici – ammette il tecnico del team friulano – perché non siamo né fortunati né stiamo esprimendo un bel gioco. In settimana, abbiamo fatto fronte comune con tutto il gruppo, ritrovandoci in palestra ancora di più anziché riposarci un po’. In tutti noi c’è la voglia di invertire la tendenza, migliorare la qualità del gioco e ritrovare il giusto atteggiamento che è mancato nelle ultime partite. Ci siamo allenati a ranghi ridotti a causa di alcune assenze, la qualità del lavoro ne risente, ma andiamo avanti senza piangerci addosso".

In vista della prima giornata di ritorno, in programma domenica 19 dicembre alle 15.30 contro Modica, la Libertas ricorda che è attiva la prevendita sul circuito Vivaticket sia online che nelle ricevitorie autorizzate come La Zebretta a Martignacco.