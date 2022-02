Martina Vozza, in partenza per le Paralimpiadi di Pechino 2022 domani, è stata ricevuta dal Sindaco Anna Maria Cisint per il saluto benaugurale della città di Monfalcone. Dopo il bronzo ottenuto ai Mondiali, l’azzurra, tesserata per la SportXall-Hans Erlacher Team, tenta l'impresa olimpica a soli 17 anni.

Martina e la sua guida, Ylenia Sabidussi, sono riuscite a regalare all’Italia il terzo gradino del podio a Lillehammer nello slalom categoria Visually Impaired (ipovedenti).

"Gareggeranno in tutte le categorie" spiega la presidente dell’associazione monfalconese, Donatella Manià, durante l'incontro con il sindaco al quale hanno partecipato anche l’allenatore Paolo Tavian e la mamma di Martina, Silvia Zampa, che ha ricordato come la figlia abbia iniziato a sciare, con una piccola forzatura, a sette anni.

“Per noi monfalconesi è una gioia immensa esser rappresentati e da te - ha commentato Cisint - e siamo orgogliosi anche del lavoro dell'associazione che consente a tutti di fruire e gioire dello sport. Grazie Martina, già così è un successone!”.