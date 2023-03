Martina Vozza, l'atleta friulana sul tetto del mondo

L’ufficializzazione è arrivata alle 18 durante la riunione dei capitani organizzata alla vigilia della Discesa Libera di domani. Al Campionato Mondiale di Sci paralimpico organizzato fra Sella Nevea e Cortina è Martina Vozza, classe 2004 iscritta all’Associazione Sportiva Sport X All di Monfalcone a primeggiare su tutte le atlete nel mondo. Prima con la sua guida Ilenia Sabidussi che l’ha accompagnata lungo tutta la stagione fino all’infortunio di febbraio. Una decisione che ha fatto esultare la FISIP (Federazione Italiana Sport invernali Paralimpici) e tutta la nazionale italiana ma anche l’Associazione Sport X All.

La Coppa di specialità di Super G, nella categoria Vision Impaired, finisce nelle mani di Martina Vozza e della sua guida Ylenia Sabidussi, entrambe portacolori proprio dell’Asd Sport X All Hans Erlacher Team, mentre l’altra azzurra Chiara Mazzel e la guida Fabrizio Casal chiudono al secondo posto, davanti alla slovacca Alexandra Rexova. Una conclusione trionfale per le azzurre, un parziale risarcimento della sorte per la giovane atleta reduce da un grave infortunio subito un mese fa a Saalbach (Austria).

Una notizia, quella della vittoria, che ha raggiunto Martina Vozza all’uscita di scuola, a Gorizia. Una sorpresa che sul momento l’ha lasciata senza parole, perché del tutto insperata. “Sono sicuramente molto contenta - ha commentato quando ha realizzato cos’era accaduto a un centinaio di chilometri di distanza - perché dopo l’infortunio un po’ la fortuna ha girato dalla mia parte, dal momento che se si fosse gareggiato domenica qualcuna avrebbe potuto superarmi. E dopo Saalbach questa Coppa mi restituisce quello che la sorte mi aveva tolto. É la mia prima Coppa, un obiettivo che mi ero posto e che quindi ho raggiunto. E costituisce il coronamento della mia miglior stagione. Peccato per l’infortunio, ma anche questo mi aiuterà a maturare e crescere per le prossime stagioni”.

La presidente Sport X All, Donatella Manià: "Per noi è una grande soddisfazione che Martina sia arrivata a questo traguardo è il risultato di tanta perseveranza e di tutto il supporto che ha ricevuto nel cammino agonistico. Questo, spero, possa essere da esempio ai giovani ragazzi che potrebbero trovare nello sport la motivazione giusta per emergere. Da sempre, il nostro motto era “non mollare mai” e credo che questo Globo sia la testimonianza di ciò che si può ottenere credendoci veramente".