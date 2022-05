Matteo Boniciolli miglior allenatore della regular season

Il miglior allenatore della regular season? E’ Matteo Boniciolli. Il coach dell’Apu, infatti, si aggiudica la sesta edizione del Trofeo Lega Nazionale Pallacanestro per la Serie A2 Old Wild West, grazie ai voti ricevuti da dirigenti, allenatori e capitani dei Club di categoria.

Nato a Trieste il 18 aprile 1962, ha guidato i friulani al primato in classifica nel girone Verde, con un record di 26 vittorie e quattro sconfitte (87% di successi), il migliore assoluto in stagione regolare. L’Old Wild West è rimasta costantemente in vetta alla graduatoria, coronando una stagione vissuta da protagonista con la vittoria nella Coppa Italia di A2, primo trofeo per la società bianconera, ottenuta a Roseto il 13 marzo nella finale contro l’Acqua San Bernardo Cantù.

Dopo aver già allenato l’allora Snaidero nelle stagioni 1999/2000, portandola dall’A2 in A1, e in quella seguente, raggiungendo i play-off, Boniciolli è ritornato a Udine nell’estate 2020. Per una stagione importante con il raggiungimento di due finali, Coppa Italia e play-off, sempre contro Napoli.

In carriera ha conquistato una Coppa Italia di Serie A (Scandone Avellino, 2008), una FIBA Eurochallenge (Virtus Bologna, 2009), due campionati del Kazakistan (BK Astana, nel 2012 e 2013), tre Coppe del Kazakistan (BK Astana, nel 2012, 2013 e 2014), una Supercoppa di A2 LNP (Fortitudo Bologna, 2016). Due le promozioni: dalla Serie A2 alla A1 con la Snaidero Udine (1999/2000), e dalla Serie B alla A2 con la Fortitudo Bologna (2014/2015). Nel 2007/08 miglior allenatore della Serie A con la Scandone Avellino. Nel 2011/12 miglior tecnico del campionato kazako con il BK Astana. E’ stato componente dello staff tecnico della Nazionale italiana campione d’Europa nel 1999. Ha allenato la Nazionale del Kazakistan, raggiungendo i quarti di finale alla FIBA Asia Cup nel 2013.

IL BILANCIO DELLA STAGIONE REGOLARE NEL GIRONE VERDE

Record complessivo: 26 vinte-4 perse (prima in A2)

Record casalingo: 14 vinte-1 persa

Record esterno: 12 vinte-3 perse (prima in A2)

Punti segnati (media): 80.5

Punti subiti (media): 66.6 (prima in A2)

Media rimbalzi: 38.6

Media assist: 18.0 (prima in A2)

Valutazione media: 96.2 (prima in A2)

Il riconoscimento sarà consegnato nel corso dei playoff di Serie A2 Old Wild West 2022.