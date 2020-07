Maurizio Ganz porta il Milan rosa a Tarvisio

Non sarà più Ponte di Legno bensì Tarvisio la sede del ritiro del Milan femminile. Le rossonere, allenate dal tarvisiano Maurizio Ganz, arriveranno in Valcanale sabato 25 luglio e rimarranno in Friuli fino al 4 agosto per proseguire la preparazione già iniziata oltre dieci giorni fa al centro sportivo Vismara. Sede del ritiro sarà l’Hotel Spartiacque.

Tra le calciatrici, oltre ai nuovi acquisti, il solido gruppo dello scorso anno, con Valentina Giacinti, Valentina Bergamaschi, Laura Fusetti, Lidija Kuliš e le conferme di Maria Korenciova e Alessia Piazza in porta, Francesca Vitale, Federica Rizza, Linda Tucceri in difesa, Refiloe Jane, Dominika Čonč, Claudia Mauri a centrocampo, Deborah Salvatori Rinaldi, Miriam Longo e Sara Tamborini in attacco. Rimangono tesserate per il Milan le attaccanti Isabel Cacciamali e Anita Coda, entrambe in prestito al Cittadella per la stagione 2020-21.

Il gruppo si preparerà a riscattare la terza posizione in classifica nell’ultimo campionato data dall’algoritmo dopo la sospensione definitiva per l’emergenza Covid-19 e quindi a provare a raggiungere l’accesso alla Champions League. Le ragazze di Ganz rincorreranno anche la Supercoppa Italiana che si disputerà a gennaio.