Mauro Lovisa ha vinto la partita contro il Covid-19

“Sono lieto di comunicare di essere ufficialmente guarito da questo maledetto Covid-19", scrive in una nota il presidente del Pordenone calcio, Mauro Lovisa. "Una liberazione che ci tengo a condividere con la mia famiglia e tutti coloro (tantissimi) che in questi giorni mi hanno trasmesso grande affetto. Ringrazio di cuore gli operatori dell’Azienda sanitaria, per il supporto e il monitoraggio costante, e sono vicino a chi sta lottando ancora. Mi auguro che la bella stagione contribuisca a scacciare il virus, farci ritrovare il sorriso e la nostra vita normale. Amici e tifosi, a presto!”, conclude Lovisa.