Max Calderan pronto per 'Into the Lost Desert'

Max Calderan è pronto per 'Into the Lost Desert', la sua nuova avventura di 1.200 chilometri in solitaria nel Quarto Vuoto, il deserto dell'Arabia Saudita. L'esploratore friulano è arrivato stanotte a Dubai per un’ultima verifica degli strumenti satellitari e delle procedure di comunicazione tra lui e il team di supporto.

In previsione di black out totali o parziali, e quindi dell’impossibilità di poterlo tracciare per periodi più o meno lunghi, Calderan avrà sempre con se cibo e acqua per poter continuare in totale autonomia e solitaria per almeno 450 chilometri. Oggi sono stati eseguiti anche gli ultimi test sulla tenuta dei materiali, come zaino, torce, scarpe, ganci e abbigliamento tecnico.

Domani sera Max Calderan atterrerà in Arabia Saudita. La partenza, a seguito degli ultimi sviluppi politici in Medio Oriente, potrebbe essere posticipata di due giorni per dar modo di organizzare al meglio i protocolli di sicurezza previsti.