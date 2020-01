Max Calderan protagonista al Città Fiera

Un’opportunità unica per gli amanti dell’avventura e della natura: l’esploratore desertico estremo Max Calderan questo pomeriggio è stato ospite al Città Fiera per presentare l’ultima sfida che lo vedrà protagonista alla scoperta del “Quarto Vuoto dell’Arabia Saudita”. 1.200 chilometri mai attraversati prima che Max percorrerà da ovest ad est a piedi nudi, affrontando i limiti della resistenza umana. In occasione dell’incontro che lo ha visto protagonista all’interno della storica baita del Mega Intersport, Max Calderan ha raccontato come si è preparato a questo viaggio fino ad oggi, gli obiettivi che si è prefissato di raggiungere, in un’occasione unica per il pubblico per conoscere in prima persona l’esploratore.

La partenza dall’Italia è prevista per sabato 11 gennaio, mercoledì 15 inizierà l’avventura in solitaria che durerà circa venti giorni, nelle prime giornate di attraversata sarà seguito da una troupe della casa di produzione Empty Quarter che realizzerà un documentario per raccontare l’impresa. Calderan, nato a Portogruaro e friulano di adozione, per ben 13 volte è stato il primo uomo a percorrere percorsi inesplorati ed ha già testato la sua capacità di percorrere a piedi 100 chilometri in 24 ore senza bere.

Il Quarto Vuoto è una frontiera piena di incognite, il secondo deserto al mondo per estensione dopo il Sahara, ricopre la parte più meridionale della penisola Araba con dune instabili, alte fino a 300 metri e le tempeste di sabbia rendono l’attraversamento quasi impossibile, un deserto che resta ancora un enigma. Un viaggio che diventerà film con l’obiettivo di sensibilizzare sull’incombente crisi climatica e scoprire cosa questo deserto inesplorato nasconde.