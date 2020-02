Maxim a un passo dalla retrocessione

SERIE A2. Nello scontro diretto valido per retrocessione in Lega Pro, a rimetterci le penne è stata la Maxim di Pasian di Prato che non è riuscita ad andare oltre l’8-19 contro la tre Stelle di Ronchi dei Legionari. Per il Pasian la discesa è ormai quasi certa, con tre giornate d’anticipo. Il presidente Deganis ha commentato: “L’esperienza della A2 è stata fantastica e ora ci stavamo abituando ai ritmi che impone, peccato che l’avventura stia volgendo al termine anche se eravamo consapevoli di non aver la squadra pronta, ma mi congratulo con comunque per tutto quanto siamo riusciti a fare”.

Al vertice la Quadrifoglio ci prova contro la capolista Marenese (9-17) ma invano. Rimane agganciata ai play-off con il Dolada (13-14 contro Chiesanuova). Il Cussignacco fa un sol boccone della Snua (19-8) mentre il Villaraspa non trova vittoria contro il Pederobba (10-17).

La classifica dopo la 15esima giornata è la seguente: Marenese 30, Dolada 22, Quadrifoglio 20, Chiesanuova e Pederobba 18, Cussignacco 16, Snua e Villaraspa 8, Tre Stelle 6, Maxim 4.

Sabato (ore 14,30), a Cussignacco Cussignacco-Pederobba (Pontani), a Buttrio Maxim-Dolada (Tadina), a Tiezzo Snua-Tre Stelle (Driol), a Monfalcone Villaraspa-Quadrifoglio (Bet), Marenese-Chiesanuova (Del Savio).

PROMOZIONE. Nel girone A di Lega Pro, la Gtn Laipacco colleziona il secondo successo, stavolta per 16-6 contro il Buttrio e la speranza di poter evitare i play out si fa sempre più viva. Il Tagliamento di Vidulis, dopo la sconfitta di sabato scorso si rifà alla grande (14-8) battendo la candidata alla promozione Muggia Bocce. L’Adegliacchese continua la picchiata, perdendo per 5-17 dalla Fortitudo.

La classifica quindi è la seguente: Nuova Del Corno 17, Muggia Bocce 16, Fortitudo 12, Tagliamento 10, Adegliacchese 7, Buttrio 6, Gtn Laipacco 4.

Sabato 15 (ore 15) il girone A gioca: a Adegliacco Adegliacchese-Nuova Del Corno, a Muggia Muggia Bocce-Gtn Laipacco, a Fiume Veneto Fortitudo-Tagliamento, riposa Buttrio. Il girone B: a Spilimbergo Spilimberghese-Veronica, Granata-Le Valli, Cornudese-S.Antonio.

SERIE A ROSA. Buttrio, nell’incontro casalingo contro la Saranese, esce sconfitta per 10-14. Periodo non dei migliori per le già campionesse che mantengono comunque la quarta posizione valida per i play-off scudetto. Borgonese-Auxilium 20-4, Forti Sani-Bassa Valle 18-6. Classifica: Borgonese 17, Forti Sani 10, Saranese 9, Buttrio 6, Auxilium 5, Bassa Valle 3.