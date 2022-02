Maxim-Codroipese a caccia di punti

SERIE A MASCHILE. Quarta giornata non felice per il Maxim-Codroipese che ha pagato la trasferta in casa Perosina raccogliendo solo tre punti contro i 24 dei piemontesi. “Contro una candidata allo scudetto questo è stato il meglio che abbiamo potuto fare”, ha detto il presidente Stefano Deganis. “Ma non ci abbattiamo, anzi, oggi siamo a caccia di punti, in casa, contro i valdostani del Nus”.

Gli altri risultati: Nus-Gaglianico 5-21, Brb-Auxilium Saluzzo 26-0, Noventa-Marenese 13-14.

Classifica: Brb 8, Gaglianico 7, Perosina e Auxilium 4, Noventa 3, Marenese 2, Maxim-Codroipese e Nus a 0.

Sabato alle 14, la Maxim-Codroipese contro Nus (arbitro Del Bianco), Gaglianico-Brb, Auxilium Saluzzo-Marenese, La Perosina-Noventa. Domenica incontro di recupero per Perosina-Auxilium Saluzzo.

SERIE A FEMMINILE. Le ragazze di Buttrio affrontano domenica alle 14.30 il secondo match di campionato, ospitando la matricola veneta di Noventa di Piave, con la direzione affidata all’internazionale Eros Del Bianco.

Questa la classifica attuale: Borgonese 8, Marenese 4, Bassa Valle 3, Auxilium, Forti Sani, Buttrio 2, Noventa 1.

SERIE A2 MASCHILE. La quarta giornata regala la vittoria alla Quadrifoglio-Fagagna (20-6 contro Chiesanuova) e alla Spilimberghese (14-12 contro Florida). Anche il Cussignacco va a segno (18-8 in casa Spresianese) e Pedavena-Pederobba 6-21.

Classifica girone C: Quadrifoglio 6, Chiesanuova e Dolada 4, Spilimberghese 2, Florida 0; girone D: Pederobba 6, Cussignacco 4, Villaraspa e Pedavena 2, Spresianese 0.

Sabato alle 14.15: Dolada-Quadrifoglio, Chiesanuova-Spilimberghese, Cussignacco-Pedavena, Villaraspa-Spresianese, riposo per Florida e Pederobba.

SERIE B. Il campionato cadetto ha disputato la sua terza giornata con i seguenti risultati. Girone A: Pasch-Saranese 13-9, Tre Stelle-Le Valli 10-13, Veronica-Triestina 17-6; girone B: Belluno-Boccia Viva 15-8, Cavarzano-Cornudese 17-5, Gtn Laipacco-Fortitudo 14-8; girone C: Muggia-Granata 12-11, Buttrio-Nuova Del Corno 13-10, Tagliamento-Adegliacchese 14-9.

Questo sabato il quarto turno vede i seguenti incontri con inizio alle ore 15. Girone A: Le Valli-Pasch, Saranese-Veronica, Triestina-Tre Stelle; girone B: Belluno-Cornudese, Boccia Viva-Gtn Laipacco, Fortitudo-Cavarzano; girone C: Granata-Buttrio, Nuova Del Corno-Adegliacchese, Muggia-Tagliamento.