Maxim-Codroipese formato Coppa Italia

Il team friulano Maxim-Codroipese, targato BluEnergy, è l’unica squadra a rappresentare il Friuli Venezia Giulia alla Final Eight di Coppa Italia del volo che si disputa nel weekend a Loano. La combinata delle due società ha portato a un risultato storico di grande prestigio: essere tra le migliori otto squadre d’Italia.

Un giusto riconoscimento per gli sforzi fatti in questi ultimi anni dalle due realtà bocciofile di Pasian di Prato e Codroipo, presiedute rispettivamente da Stefano Deganis e Daniele Gigante, che hanno dato vita a una collaborazione sportiva di alto livello che sta cominciando a dare i frutti sperati. Il 21 gennaio si riparte con il campionato di serie A, grazie anche agli sponsor Bluenergy, cantina Scarbolo di Spessa di Cividale, Iacuzzo Gomme di Codroipo, a BancaTer di Codroipo e a Pre Syste di Pannellia di Sedegliano.

Appuntamento, quindi, a Loano dove ad attendere la Maxim-Codroipese – composta dagli atleti Benedetti, Bertolini, Cumero, Deganis, Di Lenardo, Gurnari, Savoia e Tapacino – ci saranno Brb, Perosina, Gaglianico, Auxilium-Saluzzo, Noventa, Marenese e Dolada.

REGIONAL CUP. Un 4 dicembre spettacolare per i colori regionali: nella fase interregionale della Regional Cup hanno conquistato tre vittorie nelle rispettive categorie. Nella prima fascia è la Nuova Del Corno di Rive d’Arcano a spuntarla, superando in finale per 4 a 2 i trentini della Boccia Viva. Nella seconda fascia, podio tutto regionale con la vittoria andata al Cussignacco per 4 a 2 sulla Triestina; terzo posto per la Quadrifoglio Fagagna. Infine, nella terza fascia, nella finale tutta friulana ad avere la meglio è la Bujese per 4 a 0 contro la Rivignanese.