Maxim promuove il Campionato regionale enduro

Il Campionato regionale enduro, che partirà domenica 27 febbraio da Grado, avrà per la prima volta nella sua storia un promoter. Sarà, infatti, la Maxim, che per 22 anni ha veicolato l’immagine del campionato italiano assoluto di specialità, a promuovere la serie del Friuli Venezia Giulia.

L’accordo, nell’aria da tempo, è stato ufficialmente siglato da parte del Comitato Regionale della Federazione Motociclistica Italiana e da Monica Mori, patron della società che ha sede a Falzè di Piave (Treviso). Una novità, questa, fortemente voluta dal presidente del Co. Re. Mario Volpe e dalla sua squadra, che festeggia così il suo primo anno di lavoro dopo l’elezione del marzo 2021.

Maxim, dunque, si occuperà della gestione logistica di ogni manifestazione, ordinando l’immagine del campionato assieme al Co.Re. e ai Moto Club organizzatori delle varie tappe. Saranno forniti tutti i materiali utili per ogni singolo evento e Maxim sarà presente sui campi gara con le proprio strutture quali l’arco di partenza (generale e delle prove speciali) e del fondale premiazioni. Il campionato regionale avrà dunque ora un volto maggiormente professionale e certamente più accattivante.

L’effetto si potrà vedere dalla prima delle sei tappe della serie, programmata per l’ultima domenica del mese sulla spiaggia di Grado. Il calendario vedrà poi lo svolgimento della tappa di Gemona, in programma il 10 aprile, e quella di Ragogna del 22 maggio. A giugno si disputeranno due gare: il 12 giugno si correrà a Fanna e il 26 a Gradisca d’Isonzo. La serie si concluderà poi il 4 settembre a Fogliano Redipuglia. Le prove saranno valevoli anche per il campionato del Trentino.

Ufficializzata la figura del promoter e reso noto il calendario, ora non resta che salire in sella: si ricomincia a correre, manca ormai poco!