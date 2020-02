Maxim, strepitosa vittoria in A2

SERIE A2. La matricola Maxim di Pasian di Prato, contro ogni pronostico, sabato ha strappato la vittoria dalle mani della temibile Chiesanuova, aggiudicandosi l’incontro con il punteggio di 14-13. Il presidente Stefano Deganis, ancora incredulo, è entusiasta dell’eccezionale risultato, che consente alla formazione di rimanere agganciata al gruppo di fondo. La lotta ai play-out si fa sempre più serrata. Partenza decisa per la Maxim che si porta a condurre subito per 6-2; nel secondo parziale si fa recuperare e superare fino all’8-11. Nell’ultimo parziale i padroni di casa sfruttano il fattore campo e sovvertono il pronostico, aggiudicandosi l’incontro.

Per i collinari della Quadrifoglio, impegnati a Belluno contro il Dolada per la lotta al secondo posto, la trasferta non è stata proficua: 11-16 il finale. Non sono mancate le occasioni, ma un infortunio ed episodi vari hanno decretato lo stop. A Monfalcone, il Villaraspa fa un sol boccone della Snua (21-6) e la raggiunge in classifica, mentre il Cussignacco trova solo i due punti della bandiera contro la capolista Marenese (2-25). Infine, la Tre Stelle raccoglie solo sei punti (6-21) in terra Pederobba.

La classifica dopo la 13esima giornata: Marenese 26, Dolada 20, Quadrifoglio 18, Chiesanuova e Pederobba 16, Cussignacco 14, Snua e Villaraspa 6, Tre Stelle e Maxim 4.

Sabato (ore 14.30) così in campo: a Buttrio Maxim-Villaraspa (Del Savio), a Tiezzo Snua-Pederobba (Del Bianco), a Ronchi dei Legionari Tre Stelle-Marenese (Pontani), Chiesanuova-Quadrifoglio, Dolada-Cussignacco.

PROMOZIONE. Nel girone A di Lega Pro, Nuova Del Corno e Muggia Bocce salde al comando. Subito dietro c’è la pordenonese Fortitudo, vittoriosa a Udine (15-7) contro la Gtn Laipacco, che sconta un’annata davvero difficile. Momento no anche per l’Adegliacchese che sta collezionando una serie di sconfitte, anche sabato per 9-13 contro la Tagliamento di Vidulis.

La classifica quindi è la seguente: Nuova Del Corno 15, Muggia Bocce 14, Fortitudo 10, Tagliamento 8, Adegliacchese 7, Buttrio 6, Gtn Laipacco 0.

Nel girone B la Spilimberghese continua a martellare e s’impone per 12-10 alla trevigiana Sant’Antonio balzando al terzo posto in classifica. Granata-Cornudese 12-10, Le Valli-Veronica 16-6. Classifica: Le Valli 11, Granata 10, Spilimberghese 8, S. Antonio 6, Veronica 4, Cornudese 3.

Sabato 8 (ore 15) il girone A gioca: a Vidulis Tagliamento-Gtn Laipacco, a Rive d’Arcano Nuova Del Corno-Fortitudo, a Buttrio Buttrio-Muggia Bocce (domenica ore 9), riposa Adegliacchese. Il girone B: a Spilimbergo Spilimberghese-Cornudese, Veronica-Granata, Le Valli-Sant’Antonio.