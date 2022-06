Michela Battiston bronzo tricolore

Michela Battiston non scende dal podio. La sciabolatrice di Torviscosa che da due stagioni si allena a Foggia con il maestro Buenza, è giunta terza ieri ai Campionati Italiani Assoluti di Courmayeur.

L’atleta classe 1997 in forza all’Aeronautica Militare aveva conquistato l’argento nell’edizione 2021 svoltasi a Cassino, mentre ieri è stata fermata in semifinale per una sola stoccata dalla portacolori delle Fiamme Oro Eloisa Passaro. Il successo è andato poi a Irene Vecchi delle Fiamme Gialle.

La gara di Michela Battiston è iniziata con un girone da 4 vittorie e 2 sconfitte, una con la compagna di sala a Foggia e di nazionale Martina Criscio. Negli assalti a 15 stoccate, l’aviere friulana ha superato prima la frascatana Manuela Spica (15-12), poi la compagna di squadra in Aeronautica Claudia Rotili (15-9). Nei quarti di finali si è riproposta la sfida con Martina Criscio e questa volta Michela Battiston ha fatto suo il match per 15-12; poi, come detto, è arrivata la sconfitta all’ultima stoccata in semifinale con Eloisa Passaro.

Nella prova maschile successo per Luigi Samele, anch’egli in maglia Fiamme Gialle, che ha superato in finale Matteo Neri. Al terzo posto Luca Curatoli e Gabriele Foschini.

Oggi a Courmayeur si chiudono i Campionati Italiani Assoluti con le prove a squadre di sciabola. Michela Battiston in questa occasione non farà parte del quartetto dell’Aeronautica Militare.