Michela Battiston conquista l'oro tricolore

Ancora una friulana protagonista ai Campionati italiani Assoluti a squadre andati in scena al Palavesuvio di Napoli nel weekend. Nell’ultima giornata di gare, dedicata alla sciabola, Michela Battiston si è laureata campionessa italiana assieme alle compagne del Gruppo Sportivo dell’Aeronautica Militare: Benedetta Taricco, Rebecca Gargano e Claudia Rotili. Con l’oro di Napoli Michela Battiston completa così una settimana da incorniciare che era iniziata con la medaglia d’argento individuale conquistata a Cassino. Un ottimo viatico per le Olimpiadi che si disputeranno tra poco meno di 50 giorni.

Vittoria sofferta quella dell’Aeronautica, non tanto nei primi turni di gara – vittoria per 45-26 sul Club Scherma Torino nei quarti e per 45-30 su Frascati in semifinale – quanto nella finale che ha visto le aviere contrapposte alle Fiamme Oro, campionesse italiane in carica, Sofia Ciaraglia, Eloisa Passaro, Flaminia Prearo e Martina Favaretto. Decisiva per l’Aeronautica la sesta frazione di Rebecca Gargano che ha messo a segno un break di nove stoccate e ha segnato il corso dell’incontro. Michela Battiston è salita in pedana nell’ultima frazione sul 40-37 per “chiudere” il match. L’atleta di Malisana che da quest’anno si allena a Foggia con il M° Benedetto Buenza, ha prima subito la rimonta di Sofia Ciaraglia e poi, sul 44 pari, ha piazzato la stoccata decisiva.



Il terzo posto nella gara di sciabola femminile è andato invece al quartetto delle Fiamme Gialle.

Nella gara maschile successo delle Fiamme Oro sulle Fiamme Gialle e terzo posto per l’Esercito.

Come detto, il weekend napoletano ha concluso l’intensa attività agonistica nazionale, il prossimo appuntamento è quello olimpico, dove per il Friuli Venezia Giulia saranno impegnate Mara Navarria nella spada e Michela Battiston nella sciabola.