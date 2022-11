Michela Battiston d'argento in Coppa del Mondo

Inizia alla grande la stagione agonistica di Michela Battiston. La sciabolatrice di Malisana di Torviscosa, cresciuta sulle pedane di San Giorgio di Nogaro agli ordini di Christian Rascioni e Sara Vicenzin, ha conquistato la medaglia d'argento nella prima prova di Coppa del Mondo 2022/2023. Ad Algeri l'atleta in forza all'Aeronautica Militare, che da tre stagioni si allena e vive a Foggia, si è fermata solamente in finale, superata dalla spagnola Martin Portugues per 15-12, dopo aver condotto il match per larghi tratti.

Quella di Michela Battiston resta, però, una prova da incorniciare, la migliore in campo internazionale della sua carriera. Eppure la due giorni di gare in Algeria non era iniziata nel modo migliore per la friulana, vincitrice di soli 2 dei 5 match del girone. Arrivata però agli incontri senza domani dell'eliminazione diretta, l'allieva di Benedetto Buenza alla Dauno Foggia aveva inanellato tre vittorie consecutive che le avevano dato l'accesso al tabellone principale a 64 atlete in programma oggi.

E oggi Michela si è superata. Nel primo match, sulla carta il più difficile dell'intera giornata, contro una campionessa del calibro della francese Queroli ha passeggiato vincendo 15-7, poi è arrivato un ancora più netto 15-6 sulla giapponese Ozaki, seguito da un perentorio 15-9 alla cinese Shao per l'accesso ai quarti. La certezza del podio per Battiston è arrivata con il successo in un match tiratissimo – 15-14 il risultato finale - sulla francese Rifkiss. L'azzurra ha continuato a macinare stoccate anche in semifinale, battendo 15-13 l’altra transalpina Sara Balzer, prima del già citato stop in finale con Martin Portugues che lascia un pizzico di rimpianto ripensando al vantaggio di 11-6 con cui la friulana sembrava destinata a vincere incontro e gara.

L'avventura africana per Michela Battiston termina con questa medaglia d'argento; domenica nella gara a squadre il CT Nicola Zanotti schiererà il quartetto composto da Rossella Gregorio, Martina Criscio, Eloisa Passaro e Chiara Mormile.

A Tallinn, dove è in corso la prima prova di Coppa del Mondo di spada femminile, l'udinese Giulia Rizzi è approdata al tabellone principale dal quale domani inizierà la corsa al podio. Già qualificata di diritto Mara Navarria. Le due friulane ncontreranno nel primo match di giornata rispettivamente la francese Vitalis e la cinese Zhu.