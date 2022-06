Michela Battiston e Mara Navarria agli Europei

Ci sono anche le friulane Michela Battiston e Mara Navarria tra i 25 azzurri convocati dai CT azzurri per i Campionati Europei Assoluti che si svolgeranno ad Antalya, in Turchia, dal 17 al 22 giugno.

Il CT della sciabola Nicola Zanotti ha scelto tre delle quattro atlete che hanno disputato la scorsa estate le Olimpiadi di Tokyo. Oltre a Michela Battiston – reduce da due terzi posti ai campionati italiani assoluti – sulle pedane turche saliranno anche la compagna di sala di Michela a Foggia, Martina Criscio, Rossella Gregorio ed Eloisa Passaro. La gara individuale si svolgerà sabato 19 giugno a partire dalle 13, mentre la prova a squadre è programmata per mercoledì 22 giugno.

Dario Chiadò, CT della spada, ha confermato il quartetto che ha conquistato il bronzo a Tokyo la scorsa estate. Assieme alle esperte Mara Navarria e Rossella Fiamingo, ci saranno la giovanissima ma già affermata Federica Isola (neocampionessa italiana assoluti) e la più brillante atleta della stagione, Alberta Santuccio, capace di vincere l’oro al GP FIE di Budapest e l’argento a Katowice. Mara Navarria dopo l’infortunio che l’ha tenuta ai box all’inizio della stagione agonistica sta ritrovando la forma migliore. La prova individuale è in programma sabato 18 giugno, mentre la gara a squadre andrà in scena martedì 21. La riserva in patria della squadra azzurra è l’udinese Giulia Rizzi, pronta a subentrare in caso di forfait di una delle compagne.

Gli Europei Assoluti tornano tre anni dopo l'ultima volta quando, a Dusseldorf 2019, l'Italia conquistò 10 medaglie di cui due d'oro firmate dai fiorettisti Alessio Foconi (fu doppietta maschile, con il secondo posto di Daniele Garozzo) ed Elisa Di Francisca (sullo stesso podio terza Alice Volpi), due d'argento e sei di bronzo.