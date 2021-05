Michele Feruglio, un talento in crescita

Il sedicenne di Tavagnacco Michele Feruglio inizia a farsi notare in campo regionale, mettendo in luce le proprie doti talentuose. Ne ha dato prova nelle tre giornate di Master per il tiro progressivo (conclusosi domenica a Rive d’Arcano) e lo sta dimostrando nel campionato di serie A2 maschile del “volo”, giocando in prestito per i colori del Maxim di Pasian di Prato, ma tesserato per la Quadrifoglio di Fagagna.

Nell’incontro con i bellunesi del Dolada – conclusosi sul 10-17 – Michele ha totalizzato 33 centri su 43 lanci nella prova di tiro progressivo (superando Fabrizio Basano a 32) portando due punti preziosi alla squadra. Il baby cecchino vuole seguire le orme del fratello Francesco - che milita in serie A - con ambizioni di far parte prima o poi della nazionale.

Anche il Cussignacco, dopo una partenza a razzo (0-8), subisce la forza dei padroni di casa di Pedavena per il finale di 14-12.

Sabato si gioca la sesta giornata che prevede il derby udinese tra Maxim e Cussignacco diretto dall’arbitro Del Bianco e Chiesanuova-Dolada.

Nel campionato di serie A femminile del “volo”, la trasferta del Buttrio a Fossano contro la Forti Sani si è rivelata una battaglia persa. Le ospiti si sono dimostrate una fortezza inespugnabile e hanno concesso solo pochi punti (18-6). Il campionato osserva un turno di riposo e riprenderà con la settima giornata domenica 16 maggio.