Michele Pittacolo conquista il suo 36esimo tricolore

Michele Pittacolo ha vinto a Prato, in Toscana, il suo 36° titolo tricolore, conquistando il campionato italiano a cronometro della categoria Mc4. Su un percorso di 5,3 chilometri, da ripetere cinque volte, ricco di passaggi molto tecnici nei quali serviva saper guidare e rilanciare bene la bicicletta, il portacolori della Pitta Bike ha fatto registrare il tempo di 36'04"96.

Un crono che gli ha permesso di precedere Diego Priori e Francesco Mottola, gli altri due atleti sul podio, giunti a oltre 3 minuti dal campione friulano, capace di volare sull'asfalto pratese a 44 chilometri all'ora di media.

"Continuo a stupirmi di come io riesca ad essere competitivo - ha detto Michele Pittacolo nel post gara -: non sbaglio un colpo in queste gare, negli appuntamenti importanti mi faccio sempre trovare pronto. La condizione è ottimale e sono davvero contento per l'ennesimo titolo. Non mollo mai e tutti questi risultati rappresentano motivo di orgoglio personale. Voglio ringraziare tutte le Aziende che mi supportano e tutte le persone, dentro e fuori il mio staff, che mi sostengono e mi danno sempre una carica notevole".

In queste ore Michele è in Abruzzo, in ritiro con la Nazionale Italiana del Commissario Tecnico Mario Valentini: gli allenamenti con la squadra azzurra proseguiranno fino al 25 luglio.