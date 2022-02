Michele Pittacolo pronto al raduno azzurro

Michele Pittacolo è in partenza per San Salvo, in Abruzzo, dove dal 19 al 26 febbraio risponderà alla chiamata del Commissario Tecnico Rino De Candido per il raduno della Nazionale Italiana che ospiterà sia gli azzurri della strada, sia quelli della handbike.

La settimana in Abruzzo è importante per la programmazione del calendario del 2022, in previsione delle prime gare internazionali. La Nazionale di ciclismo paralimpico è attesa per il 9 e 10 aprile a Marina di Massa, in Toscana, dov'è in programma la Due Giorni del Mare, manifestazione inserita nel novero della Coppa Europa.

"Questo prossimo a San Salvo - spiega il campione di Bertiolo - sarà il primo ritiro vero che riguarda l'attività sportiva. A Montichiari, nelle scorse settimane, abbiamo soprattutto avuto modo di conoscerci e di prendere le misure con le nuove metodologie e i programmi del nuovo staff e per lavorare su aspetti specifici della pista".

Pittacolo ha già iniziato a gareggiare: nell'ultimo weekend è giunto secondo dietro a l Gentleman Gianmarco Agostini nella classifica assoluta del “Campionato d’Inverno 2022", corso a Sant'Eufemia, in provincia di Padova.

"Era una gara per amatori - commenta l'iridato bertiolese - e il livello dei partecipanti era molto alto. Sono giunto alle spalle di un fenomeno come Agostini e sono contento per la forma fisica che ho dimostrato in corsa".