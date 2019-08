Michele Pittacolo si conferma al Tricolore Avis

Michele Pittacolo è ormai piacevolmente abbonato alla vittoria nel campionato tricolore Avis, un appuntamento al quale il campione di Bertiolo non vuole mancare. Per il quarto anno consecutivo il portacolori della Pitta Bike ha vestito la maglia di campione italiano, nella sua categoria, vincendo a Carbonera, nella Marca Trevigiana, il 50°Gp Veloclub Biban, valido come Campionato Italiano Donatori del Sangue, Trofeo Menente Elettroimpianti – Adriano Moro.

Sui 63 chilometri del percorso, gli oltre 250 partenti hanno dato vita a una corsa velocissima, nella quale nessuno si è tirato indietro. Soprattutto Michele, che è riuscito a gestire al meglio lo sforzo, nonostante la fatica nell'assorbire il cambio di fuso orario di rientro dalla tappa di Coppa del Mondo paralimpica in Canada.

"Quando ne ho la possibilità - ha detto Pittacolo - vado sempre a donare il plasma: è un piccolo gesto, che però può salvare una vita".

La prossima settimana Michele tornerà in ritiro con la Nazionale Italiana per preparare i Campionati del Mondo 2019, a calendario a a Emmen, in Olanda, dal 11 al 15 settembre, dove il campione di Bertiolo arriverà come campione uscente.