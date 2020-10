Michele Pittacolo soddisfatto del suo Giro di Sardegna

Michele Pittacolo ha portato a termine la straordinaria esperienza del Giro di Sardegna 2020, corso con gli amatori e nel quale si è distinto per la generosità e la capacità di adattarsi a percorsi diversi, nello spettacolare tracciato isolano. Il campione di Bertiolo ha terminato la corsa al 28° posto nella classifica generale e, quel che più soddisfa Michele, sono le belle prestazioni soprattutto a cronometro e nelle gare in linea nelle quali ha battagliato per la vittoria finale, vinto da novarese Marcello Ugazio.

Delle sei tappe in programma, ne sono state corse cinque, perché l'inclemenza del meteo ha impedito lo svolgimento della frazione del 15 ottobre. Michele si è piazzato al terzo posto e all'ottavo posto assoluto nelle due tappe in linea, secondo assoluto nella cronometro a squadre. Nella classifica di categoria M5, il portacolori della Pitta Bike si è classificato al secondo posto.

"Il livello era molto alto - ha spiegato Michele al termine della corsa -: c'erano molte salite e mi sono difeso bene. Abbiamo avuto sfortuna per il meteo, perché c'è stata tanta pioggia, molto vento come sempre in Sardegna, e freddo. L'esperienza è però stata molto positiva, perché mi sono confrontato con atleti italiani e stranieri importanti: data la presenza di austriaci, tedeschi, belgi, britannici, sembrava di correre con gli élite in una qualsiasi gara internazionale. Sono molto contento di aver corso il Giro di Sardegna".