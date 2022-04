Michele Pittacolo verso la Coppa del Mondo

Michele Pittacolo è in partenza per le due prove di Coppa del Mondo Uci, in programma a Ostenda, in Belgio, dal 5 all'8 maggio, e a Elzach, in Germania, nel fine settimana successivo.

Il portacolori della Pitta Bike è stato convocato dal Settore Squadre Nazionali Fci, su indicazione del commissario tecnico azzurro Rino De Candido e con l'approvazione del team manager Roberto Amadio, assieme ad altri 25 atleti e sarà presente a entrambe le prove.

"Essere ancora competitivo alla mia età - ha confidato il campione bertiolese - rappresenta un motivo di orgoglio. Non è facile mantenere la forma fisica e assicurarsi la stessa motivazione di sempre, però l'ambiente della Nazionale mi dà sempre una carica enorme. Il lavoro svolto negli ultimi tempi, anche su pista al velodromo di Pordenone con Silvano Perusini, è stato molto proficuo. Disputerò questo doppio impegno in Coppa del Mondo con la determinazione di chi sa di essersi allenato al meglio per essere all'altezza".

"E' anche la prima volta che stiamo così tanto tempo in viaggio con la Nazionale perché da Ostenda ci trasferiremo direttamente a Elzach, per affrontare la prova successiva: pure questo aspetto è, insieme, affascinante e impegnativo. Sono molto carico e fiducioso".

La nazionale italiana di paraciclismo partirà lunedì dall'aeroporto di Malpensa per raggiungere Ostenda.