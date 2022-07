Milani e Giudici conquistano la Panoramica delle Vette

Una maratona ai confini del cielo, con due protagonisti assoluti. Alessio Milani (Atl. Monfalcone) e Fabiola Giudici (Atletica 2000) hanno vinto, come da pronostico, la prova sui 42 chilometri della Panoramica delle Malghe, manifestazione di trail running andata in scena per la seconda volta oggi – domenica 17 luglio - su sentieri e strade sterrate di Piancavallo, in provincia di Pordenone, con partenza e arrivo dall’area sportiva Roncjade. Circa 550 i partecipanti, runners ma anche semplici camminatori, che si sono suddivisi tra i cinque percorsi (42, 30, 21, 10 e 5 km) disegnati dall’Atletica Aviano nel cuore dell’altopiano, con suggestivi passaggi in quota e splendide vedute sulla pianura.

Milani, goriziano di Farra d’Isonzo, è giunto al traguardo in 3h19’20”, staccando nettamente Marco Zecchin (Atl. Aviano, 3h43’13”) e Roberto Cocetti (Gsd Val Rosandra Trieste) 3h52’32”. Fabiola Giudici, udinese di Latisana, ha bissato il successo del 2021, chiudendo in 4h03’21”, sesta assoluta considerando anche la gara maschile. Alle sue spalle, Daniela Battisti (Atl. Aviano, 4h55’30”), e Romina Moro (Montello Runners Club, 5h27’34”).

A Milani e Giudici sono andati anche i titoli regionali assoluti Fidal di trail lungo. La Panoramica della Malghe ha incoronato pure Denis Mariotto e Sara De Mattia (Gp Livenza Sacile) nei 30 km, il francese Lucas Sonrel e Chiara Lamberti (Atl. Vittorio Veneto) nei 21 km e Davide Selvestrel ed Erika Venturini (Gs Mercuryus) nei 10 km. Per l’Atletica Aviano era il secondo appuntamento di corsa organizzato quest’anno sull’altopiano: a fine giugno il successo della classica 10 miglia internazionale Aviano-Piancavallo, ora la Panoramica delle Malghe che ha regalato emozioni in un contesto naturale particolarmente suggestivo.

CLASSIFICHE. UOMINI. 42K: 1. Alessio Milani (Atl. Monfalcone) 3h19’20”, 2. Marco Zecchin (Atl. Aviano) 3h43’14”, 3. Roberto Cocetti (Gsd Val Rosandra Trieste) 3h52’32”, 4. Giovanni Canzi 3h58’30”, 5. Stefano Burlon (Atl. Aviano) 4h00’13”, 6. Marco Bucciol (Atl. Aviano) 4h05’49”.

Campionato regionale Fidal di trail lungo. Assoluti: 1. Alessio Milani (Atl. Monfalcone) 3h19’20”. SM35: 1. Marco Zecchin (Atl. Aviano) 3h43’14”. SM40: 1. Alessio Milani (Atl. Monfalcone) 3h19’20”. SM50: 1. Gianni Vit (Atl. Leone San Marco Pordenone) 4h28’53”. SM55: 1. Roberto Cocetti (Gsd Val Rosandra Trieste) 3h52’32”. SM60: 1. Lodovico Tuzzi (Podismo Buttrio) 4h36’32”.

30K: 1. Denis Mariotto 2h44’34”, 2. Cristiano Girotto (Playlife Ponzano) 2h50’07”, 3. Cristian Mazzarotto (Runners Club Agggredire) 3h00’17”, 4. Luigi Corocher (Tri Veneto Run) 3h00’27”, 5. Michele Tosatto 3h01’50”, 6. Roberto Colussi (Triathlon Team) 3h11’32”.

21K: 1. Lucas Sonrel (Francia) 1h30’13”, 2. Fabio Miotto 1h35’36”, 3. Fabrizio Casagrande (Cimavilla Running Team) 1h35’53”, 4. Alberto Freschi (Dolomiti Friulane) 1h41’19”, 5. Massimiliano Zanchetta (Gp Livenza Sacile) 1h45’12”, 6. Mattia Iussa (Gs Natisone) 1h46’29”.

10K: 1. Davide Selvestrel 56’57”, 2. Adriano Pagotto (Atl. Vittorio Vendeto) 57’20”, 3. Giovanni Redolfi De Zan (Atl. Aviano) 58’06”, 4. Cipriano Toldo (Atl. Brugnera PN Friulintagli) 58’08”, 5. Marco Masotto 59’12”, 6. Massimiliano Zat (Gp Livenza Sacile) 1h03’04”.

DONNE. 42K: 1. Fabiola Giudici (Atletica 2000) 4h03’21”, 2. Daniela Battisti (Atl. Aviano) 4h55’30”, 3. Romina Moro (Montello Runners Club) 5h27’34”, 4. Stefania De Piante (Atl. Aviano) 5h33’56”, 5. Elena Cristina Floreani (Gs Aquile Friulane) 5h37’37”.

Campionato regionale Fidal di trail lungo. Assoluti: 1. Fabiola Giudici (Atletica 2000) 4h03’21”. SF35: 1. Fabiola Giudici (Atletica 2000) 4h03’21”. SF40: 1. Daniela Battisti (Atl. Aviano) 4h55’30”. SF55: 1. Elena Cristina Floreani (Gs Aquile Friulane) 5h37’37”.

30K: 1. Sara De Mattia (Gp Livenza Sacile) 3h33’49”, 2. Lara Matrone (Road Runners Maddaloni) 3h44’57”, 3. Giorgia Mascherin (Atl. Aviano) 3h48’15”, 4. Cinzia Zanatta (Cimavilla Running Team) 4h01’27”, 5. Francesca Villanova (Cimavilla Running Team) 4h17’18”, 6. Tatiana Ravaioli (Corri Forrest) 5h52’04”.

21K: 1. Chiara Lamberti (Atl. Vittorio Veneto) 1h53’42”, 2. Elena Casaro (Atrl. Club 2000 Dobbiaco) 1h56’29”, 3. Alessandra Gratton (G.M. Teenager) 1h57’32”, 4. Cristina Viotto (Scuola di Maratona Vittorio Veneto) 1h58’20”, 5. Stefania Zanin (Woman Triathlon Italia) 2h02’18”, 6. Eugenia Mattiello (Gsd Val Rosandra Trieste) 2h03’22”.

10K: 1. Erika Venturini (Gs Mercuryus) 1h02’35”, 2. Patrizia Zanette (Atl. Dolomiti Belluno) 1h03’03”, 3. Giulia Pasut (Atl. Aviano) 1h13’11”, 4. Anne Baalter (Avon Heelen) 1h14’46”, 5. Cristina Moretti (Atl. San Martino) 1h15’48”, 6. Laura Milanese (Atl. Aviano) 1h16’50”.