Moncalieri di un altro pianeta, Delser ko

La sfida della sesta giornata di campionato si conclude con una pesante sconfitta per la Libertas Basket School. Udine non passa sul campo della capolista Moncalieri, che vince davanti al suo pubblico con il punteggio di 61-28 mantenendo a punteggio pieno la vetta della classifica del Girone Nord di A2.

Queste sono le dichiarazioni rilasciate nel post partita dal coach Alberto Matassini: “Quello che deve essere chiaro a tutti è che nessuno si deve sottrarre a questo momento, né io, né lo staff, né le ragazze. Purtroppo il passivo finale è pesante. In realtà, abbiamo fatto venti minuti di grande intensità su entrambe le metà campo, raccogliendo molto meno di quanto prodotto, ma, nonostante questo, giocando alla pari con una squadra completamente di un altro livello per investimenti, profondità e ambizioni. Poi un 6-0 a inizio terzo quarto e il buio totale, soprattutto in attacco. Ma, al di là degli errori, dobbiamo essere realisti. Senza Da Pozzo e Ianezic, con Vicenzotti alla terza settimana senza allenamenti e con percentuali così basse non è semplice competere a questi livelli. Detto questo, da situazioni così si esce con il sudore, la fiducia, ma soprattutto con il realismo, vedendo le cose per quelle che sono e non per quelle che avremmo voluto fossero. Il presente è una squadra che deve recuperare salute fisica, adeguarsi agli imprevisti, fare i conti con i propri limiti e continuare a credere nel lavoro sul campo. Sono stato chiamato ad Udine in un anno al termine del quale si dovrà fare i conti con importanti cambiamenti, per cui è necessario costruire ora il futuro. E per capire su chi farlo è inevitabile passare da qui, che piaccia o no. Faremo meglio di così, questo è certo. Lasciamo le ragazze tranquille di capire e lavorare”.

La Libertas Basket School, al momento, con tre vittorie all’attivo occupa la decima posizione in classifica. Nel prossimo impegno di campionato le udinesi ospiteranno l’Alpo Basket. La partita si svolgerà sabato 16 novembre, con palla a due alle 19.

Akronos Moncalieri - Delser Udine 61-28 (16-7, 24-18, 44-20, 61-28)

Akronos Moncalieri. Cordola 5, Conte 4, Reggiani 7, Berrard 3, Penz 8, Trucco 10, Katshitshi 9, Bosco, Grigoleit 12, Giacomelli 3, Domizi n.e. Coach Terzolo.

Delser Udine. Turel 2, Vella 9, Ivas, Sturma 2, Bric, Vicenzotti 4, Pontoni 2, Ceccarelli, Rainis 3, Vente 6, Seye. Coach Matassini.