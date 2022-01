Mondiali di ciclocross, Davide Toneatti 18esimo

Dopo il primo posto nel test event del Team Relay, una brutta partenza ha impedito a Davide Toneatti di regalare un’altra bella soddisfazione iridata nella prova individuale degli Under 23.

Il friulano di Buja, scattato con il dorsale 19, si è trovato invischiato nel traffico nel primo giro, transitando al termine della prima tornata addirittura in 31° piazza, a 23” dal gruppo di testa. Gara già compromessa, quindi, soprattutto per chi come il portacolori della DP66 Giant SMP puntava a un piazzamento nella top 10.

Alla fine la vittoria è stata un discorso privato tra gli atleti olandesi e quelli belgi. A portarsi a casa il titolo iridato è stato il belga Joran Wyseure, che ha preceduto i due connazionali Emiel Verstrynge e Thibau Nys. Toneatti, invece, ha tagliato il traguardo in diciottesima posizione, con l’altro azzurro Samuele Leone 13°.

La prova iridata in Arkansas scrive la parola fine sulla lunga stagione del portacolori della DP66 Giant SMP, che in questo inverno ha raccolto cinque vittorie: a Valeriano, a Brugherio, a San Colombano Certenoli, oltre al campionato italiano di Variano di Basiliano e al successo con la maglia azzurra nel team relay di Fayetteville di venerdì 28 gennaio. Per lui anche otto gettoni di presenza in Coppa del Mondo e le convocazioni per l’Europeo e per la rassegna iridata negli States.