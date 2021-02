Mondiali di Cortina, Bassino e Brignone si allenano sullo Zoncolan

Lo Zoncolan scelto per gli allenamenti delle campionesse dello sci nazionale anche grazie alla messa a punto e lo stato delle piste: domani, 12 febbraio, Marta Bassino e Federica Brignone si alleneranno tra le porte larghe del gigante sui tracciati della località sciistica del Friuli Venezia Giulia.

Ancora una volta i tracciati del Friuli Venezia Giulia si dimostrano all’altezza delle aspettative degli atleti, che ogni anno scelgono le località montane della regione per la preparazione tecnica proprio per l’eccellenza e la qualità dei percorsi, oltretutto adesso in uno stato ottimale grazie al consolidamento del manto nevoso in considerazione dell’apertura di alcune piste per gli atleti agonisti già da metà dicembre, a cui si aggiunge quest’anno anche la gestione accurata del rispetto dei protocolli sanitari.

Già lo scorso mese le nazionali straniere maschili e femminili dello sci avevano scelto un comprensorio della regione per gli allenamenti, che avevano visto scendere sulle nevi di Tarvisio alcuni dei volti più noti del circo bianco, tra cui la svizzera Lara Guth-Behrami e la slovacca Petra Vhlova.

Un’ulteriore conferma del buon lavoro svolto sui poli dai team di PromoTurismoFvg che, nonostante le difficoltà legate al Covid e il susseguirsi di incertezze sulle aperture degli impianti, da settimane ha messo in campo le unità operative per la preparazione delle piste, dando così la possibilità ad atleti nazionali, internazionali e agli sci club di allenarsi per le diverse competizioni.