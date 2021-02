Mondiali di Cortina, Emanuele Buzzi chiude 13esimo

Emanuele Buzzi è giunto 13° nel superG che ha assegnato le prime medaglie maschili ai Mondiali di sci alpino di Cortina. Il 26enne di Sappada ha avuto un problema con il bastoncino appena uscito dal cancelletto di partenza, ha commesso qualche errore nella parte centrale ed è andato velocissimo nel finale, realizzando il secondo tempo nell’ultimo tratto a soli 2 centesimi da Mayer.

In ogni caso si tratta della sua miglior prestazione della stagione, visto che in Coppa del Mondo non è andato al di là del 19° posto; un risultato che potrebbe consentirgli di entrare in corsa per un posto nella discesa di domenica.

“Era un tracciato un po’ anomalo, bisognava frenare e non siamo abituati a questo – dice Buzzi –. Sono riuscito a vedere qualcuno e a farmi la strategia. Ho perso qualcosa in partenza, quando ho perso un laccetto del bastoncino. Poi recrimino un po’ sulla traversa dove potevo tirare fuori un po’ più di velocità. Mi sentivo bene, è un po’ un’occasione sprecata”.

Titolo all’austriaco Kriehmayr, argento al tedesco Baumann (terza medaglia iridata, le due precedenti quando gareggiava per l’Austria), bronzo al francese leader di Coppa del Mondo Pinturault. Buzzi, che ha chiuso a 1″30 dalla vetta, è stato il secondo miglior azzurro alle spalle di Dominik Paris, quinto a 17 centesimi dal podio.

L’altro ex squadra Fisi Fvg Mattia Casse, alla prima gara stagionale, è uscito.