Mondiali di scherma, Mara Navarria chiude sesta

Nella prima giornata di finali dei Campionati Mondiali di scherma a Il Cairo 2022, l'Italia conquista la sua medaglia numero uno grazie a Rossella Fiamingo, che è di bronzo nella spada femminile.

Sesto posto, invece, per la portacolori friulana Mara Navarria che, nel giorno del suo 37esimo compleanno, si è fermata ai quarti, dove è stata eliminata alla priorità dalla portacolori di Hong Kong Man Wai Vivian Kong 12-11 dopo essere riuscita a riprendere l'assalto da 8-11 a 11 pari. La campionessa dell'Esercito in precedenza aveva superato l'atleta di casa Nardin Ehab 15-10, la francese Lauren Rembi 14-12 e l'ungherese Anna Kun 15-9.

“Il mio Mondiale individuale si chiude con un sesto posto. È vero, non posso essere pienamente soddisfatta: le sensazioni erano buone e la medaglia molto vicina”, è il commento di Navarria sui social. “Ma, dopo mesi di riabilitazione e di tanto lavoro, oggi guardo al futuro con determinazione e positività, con lo sguardo verso la qualifica olimpica del prossimo anno. Ora, un po’ di riposo e poi non vedo l’ora di tornare in pedana, carica e concentrata, per la gara a squadre di mercoledì”.