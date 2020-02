Mondiali, Vittozzi sesta nella 7.5 km sprint

Lisa Vittozzi conferma di essere in forma e dopo l’argento conquistato ieri nella staffetta è protagonista anche nella 7.5 km sprint dei Mondiali di biathlon di Anterselva. La 25enne scuola Camosci ha chiuso al sesto posto una gara complicatissima a causa del forte vento, come confermano i tanti errori al poligono.

Non a caso dopo i due 2 errori a terra la gara per Lisa sembrava compromessa (44° posto), invece una perfetta esecuzione in piedi e l’ottavo tempo sugli sci l’hanno portata a risalire molte posizioni, che le permetteranno di lottare per una medaglia nella 10 km a inseguimento di domenica (ore 13).

“Sono estremamente dispiaciuta per le serie a terra, cercherò di rifarmi nella prossima gara", dice Lisa. "Nella prima parte ho fatto grande fatica a gestire il vento, cambiava troppo velocemente e non sapevi mai se era il momento giusto per cercare di colpire il bersaglio. Nella seconda serie ho fatto tutto molto meglio e fortunatamente non ho commesso alcun errore. Il sesto posto è un risultato comunque positivo”.

Successo alla norvegese Roeiseland (1) con 6″8 sull’americana Dunklee (0) e 21″3 sulla sorprendente ceca Charvatova (1). Lisa è sesta a 37″6, con 14 decimi di vantaggio su Dorothea Wierer (2), che grazie alla debalcle della norvegese Tiril Eckhoff (6 errori) riconquista il pettorale di leader di Coppa del Mondo.