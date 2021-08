Monfalcone adotta la campionessa di nuoto Giorgia Marchi

Emozionante l’incontro, oggi, presso la Piscina Comunale di Monfalcone, tra il Sindaco Anna Maria Cisint, l’assessore Francesco Volante e la pluripremiata atleta Giorgia Marchi. La nuotatrice partirà lunedì per Tokyo, per partecipare alle Paralimpiadi nei 100 rana.



“Giorgia è stata adottata dalla nostra Città. Ha scelto di allenarsi a Monfalcone, e di questo siamo felicissimi e orgogliosi che la nostra struttura sappia rispondere alle esigenze tecniche del suo allenamento”, ha dichiarato il Sindaco Cisint al momento dell’incontro con la nuotatrice Marchi e il suo tecnico, Nicoletta Giannetti. Giorgia Marchi, a soli vent’anni, vanta già un curriculum di tutto rispetto: medaglia di bronzo agli Europei a Parigi e ottava ai Mondiali, lunedì partirà per Tokyo. Il suo obiettivo? Arrivare in finale.



“Le gare alle Paralimpiadi andranno benissimo e si tratta di un enorme successo già così”, aggiunge il Sindaco, che augura a Giorgia di vivere l’esperienza nel miglior modo possibile e garantisce un grande festeggiamento non appena tornerà dalle Paralimpiadi.