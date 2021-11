Monticolo&Foti in campo con la Pallacanestro Trieste

La collaborazione tra Monticolo&Foti e Allianz Pallacanestro Trieste aggiunge un nuovo capitolo alla sua storia. Si rinnova, infatti, la fiducia tra le due società: Monticolo&Foti sarà sponsor di Pallacanestro Trieste anche per la stagione 2021-2022.

“Valuto molto positivamente – dichiara il Presidente Andrea Monticolo - il fatto che il pluriennale rapporto tra Monticolo&Foti e Allianz Pallacanestro Trieste si arricchisca di un nuovo capitolo. Nel corso degli anni abbiamo dato prova di solidità e fiducia nella squadra, avendola supportata sia in anni positivi sia anni difficili, come nel periodo della pandemia. Il nostro sostegno non è mai venuto meno poiché si basa sulla reciproca stima: apprezziamo la gestione della squadra e ritroviamo molta della nostra filosofia nell’approccio proattivo al cambiamento e alla valorizzazione delle trasformazioni”.

Soddisfazione per questo rinnovo arriva anche da parte del Presidente Mario Ghiacci: “Mi fanno personalmente molto piacere le parole di Andrea, che evidenziano come, in un anno difficile, la propensione all’innovazione e alla flessibilità, ci abbia permesso di venir fuori da una situazione complessa per moltissime aziende, in particolar modo quelle sportive. Sodalizi lunghi, come quello che ci lega a Monticolo&Foti, sono parte integrante della solidità aziendale e dei risultati che restituisce il campo da gioco. Il basket è per definizione movimento e trasformazione, che ha però bisogno di basi solide per guardare avanti”.

Tra pochi mesi la società di costruzioni e impianti spegnerà 55 candeline, un traguardo reso possibile anche grazie al lavoro di professionalità ed eccellenze tecniche provenienti da ogni parte del mondo per un totale di dieci nazionalità differenti.

Lo spirito di squadra e l’impegno per raggiungere l’eccellenza sono i principi che accomunano le attività di Allianz Pallacanestro Trieste e Monticolo&Foti. L’impegno congiunto di sponsor e società è quello di dare forza alla ripresa guardando alle sfide future con entusiasmo e spirito d’innovazione.