Moser, Argentin, Saronni, i campioni del ciclismo a San Daniele

Il Consorzio We Like Bike, il 18 giugno, presenta un talk show da non perdere per tutti gli appassionati di ciclismo, con ospiti i campioni del mondo di ieri e di oggi.



Con inizio alle 18.30, all’ Auditorium Alla Fratta di via Ippolito Nievo, Francesco Moser, Moreno Argentin e Giuseppe Saronni discuteranno con il noto giornalista sportivo Beppe Conti, conduttore dell’ evento, della propria straordinaria esperienza di campioni del mondo di ciclismo, approfondendo sulla attuale mancanza di una squadra italiana ”world tour” e parlando del nuovo progetto di una fondazione promossa dai “mondiali” italiani. Ovviamente, ci sarà ampio spazio per l’attualità, con una condivisione delle aspettative del ciclismo nostrano sia per le imminenti gare dell’Olimpiade, sia per il mondiale delle Fiandre .



Il talk show sarà aperto dalla proiezione dei filmati originali tratti dagli archivi della RAI, con le immagini mitiche dei successi straordinari di Moser (tra tutti il record dell’ora del 1984), dell’ affermazione mondiale di Argentin a Colorado Springs del 1984 e della altrettanto celebre “fucilata di Goodwood” di Saronni al campionato mondiale su strada del 1982.



Il pubblico degli appassionati friulani non si farà desiderare per questa straordinaria occasione, così come il 22 maggio scorso ha celebrato assieme ai vincitori della prima edizione il diciottesimo compleanno della salita sullo Zoncolan al Giro d’Italia: è necessario sempre registrarsi preventivamente tramite la apposita applicazione del sito www.welkebike.orgNel frattempo, il Consorzio rileva la intensificazione della presenza di cicloturisti sui propri percorsi collinari nel centro Friuli e gli incrementi della frequenza dei noleggi delle e-Bike messe a disposizione di appassionati e visitatori; da giugno, inoltre, l’attività con le e-Bike avviene anche attraverso la rete dei consorziati ed è attiva la nuova applicazione, sullo stesso sito www.welikebike.org che consente di scegliere, da remoto e con modalità digitali, la propria bici (distinguendo per tipo e per taglia), il luogo, l’ ora ed il giorno per il suo ritiro (pagamento compreso)