Motori in lutto, morto il goriziano Pierluigi Mattioli

Lutto nel mondo dei motori: si è spento il 57enne goriziano Pierluigi Mattioli, che in questi giorni era impegnato nella sei Giorni di Enduro a Portimao in Portogallo, il più importante evento motociclistico in fuoristrada. Un infarto non gli ha lasciato scampo mentre stava affrontando la prima frazione del Trofeo Vintages, riservato alle moto d’epoca. Immediato l’intervento dei soccorritori con il trasporto in elicottero all’ospedale di Potimao, ma per il pilota goriziano non c’è stato nulla da fare.

Mattioli faceva parte della squadra del Moto Club Manzano Regolarità Friuli, con cui nella stagione 2019 in sella a una Husqvarna, ha affrontato il Campionato Italiano Regolarità Epoca. Un pilota conosciuto nel motociclismo e nell’automobilismo. Sabato scorso Mattioli ha partecipato alla festa per il 50° anno di Fondazione della Scuderia Gorizia Corse, intervenendo per ricordare gli anni dall'87 al 2010, nei quali aveva preso parte a diversi rally, difendendo come pilota i colori della scuderia goriziana.