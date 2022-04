Mujalonga sul Mar, gli atleti top in gara

Poche ore alla Mujalonga sul Mar, la corsa su strada di 8 km, bronze event Fidal, in programma domenica 24 aprile, a Muggia. Una manifestazione podistica tra le più partecipate del Friuli Venezia Giulia, organizzata dall’ASD Trieste Atletica, e valida come seconda prova del Trofeo Trieste, lo storico circuito di gare dedicate prevalentemente ai Master.

Il percorso della gara è pianeggiante, interamente chiuso al traffico, e misura 8 chilometri, dunque sarà un po’ più corto rispetto alle passate edizioni, ma il passaggio degli atleti nel cuore di Muggia non consente di mantenere la distanza dei 10 chilometri.

Per una volta, per festeggiare il ritorno della Mujalonga abbinata Family Run, gli organizzatori e l’amministrazione locale, hanno deciso di sviluppare la gara fra le calli della cittadina, così da fare vivere il luogo e l’evento in modo ancora più speciale.

Sarà un’occasione davvero unica, perché il prossimo anno, la Mujalonga sul Mar, tornerà nella sua formula classica, con il percorso di 10 chilometri che si snoda interamente sul lungomare muggesano.

La partenza è fissata per le 9.30 dal Parcheggio Caliterna; si passerà subito attraverso le calli del centro storico, poi si transiterà per piazza Marconi, e quindi ci si dirigerà verso il porticciolo per poi portarsi sul lungomare. Si arriverà fino alla località Lazzaretto dove, all'interno della base logistica, è previsto il giro di boa. Poi gli iscritti faranno ritorno, sempre sul lungomare, ma nella corsia opposta a quella dell’andata, per tagliare il traguardo nell’area Parco Acquario 2020.

In campo maschile i favoriti sono il ventottenne keniano Rodgers Maiyo, portacolori dell’Asd Podistica Torino, e nel cui curriculum spicca un primato personale sulla mezza maratona di 1h01’56”, corsa ad Arezzo nel 2015.

Un altro specialista delle corse su strada è lo sloveno Rok Puhar, classe 1992, già presente gli scorsi anni a Muggia, dove ha ottenuto sempre piazzamenti nella top five e al via quattro anni fa ai Mondiali di Maratona.

Tra gli italiani troviamo Pasquale Selvarolo, dominatore a Pasquetta della celebre Corrida di San Geminiano di Modena, in carriera ha collezionato innumerevoli titoli italiani giovanili (pista, cross, strada) e maglie azzurre, che gli hanno permesso di entrare nelle Fiamme Azzurre.

Tobia Beltrame, punta di diamante della Trieste Atletica; professore di educazione fisica, lo scorso aprile, a Berlino, ha centrato il suo nuovo record personale in mezza maratona in 1h05’54” per poi, la settimana seguente, vincere il Campionato Regionale dei 10 km su strada, in 30’40”.

In campo femminile spicca Asmerawork Bekele Wolkeba. L’etiope, classe 1991 e tesserata per l’Asd Podistica Torino, nel 2022 ha iscritto il proprio nome nell’albo d’oro di numerose corse su strada italiane e nei 10 km ha un primato personale di 34’38”.

Le slovene Anja Fink, e Neža Žerjav. La prima è data in ottime condizioni dato che lo scorso 27 marzo, a Zagabria, ha sbriciolato il suo record in mezza maratona fermando il crono in 1h15’15”. La Žerjav, sciatrice di fondo presente alle recenti Olimpiadi di Pechino, è anche un’ottima runner, e proverà a impensierire la sua connazionale.

Infine Federica Bevilacqua, della Trieste Atletica, che poche settimane fa, ha vinto il titolo regionale FVG sui 10km su strada, con il tempo di 35’55”.

Ad affiancare la gara principe, ci penserà Family Color Run, la corsa non competitiva di 4 km aperta a tutti, con start alle 11.30, con partenza e arrivo nel rinnovato Parco Acquario 2020. Lungo il percorso saranno posizionate le band musicali del carnevale di Muggia, e la banda Berimbau.

Ci si potrà iscrivere all'Info Point del Parcheggio Calinterna di Muggia, venerdì 22 e sabato 23 aprile, dalle 10 alle 20; mentre domenica 24 aprile, fino alle 10, ci si potrà iscrivere al Piazzale Adriatico, dove partiranno le navette che condurranno allo start.

Tutte le informazioni sul sito web www.mujalongasulmar.com