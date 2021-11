Mytho Marathon, esordio di successo

La prima edizione di Mytho Marathon, con i suoi eventi collaterali, ha richiamato a Cividale del Friuli ben 700 appassionati, provenienti da 15 nazioni, unendo la proposta sportiva a numerose attività di promozione turistica. Un clima di festa che ha coinvolto non solo i runner e gli appassionati di sport di alto livello, ma anche tanti visitatori e curiosi che sono arrivati a Cividale del Friuli per scoprire cosa ha da offrire questo splendido territorio del Friuli Venezia Giulia.

Organizzare la prima edizione di un grande evento è una sfida emozionate, sfiancante ed entusiasmante. "E' stata una sfida, lo sapevamo e siamo soddisfatti del risultato. La edizione di esordio di un grande evento, come ha promesso di essere Mytho Marathon, è una sfida e come tale deve essere presa di petto - ha commentato Federica Fasano, Presidente di Mytho Marathon, - e siamo felici di aver avuto il sostegno di così tante persone, appassionati di sport e non, delle associazioni volontarie che ci hanno sostenuto e delle autorità che sono stati disponibili nel darci una mano anche a livello logistico".

Una citazione speciale anche per i main sponsor di Mytho Marathon, CiviBank e Prosecco Doc, che hanno arricchito Cividale del Friuli di iniziative e di colore. "CiviBank da sempre sostiene il territorio e la comunità locale, e tra le tante attività che abbiamo il piacere di portare avanti per la nostra comunità, un ruolo di rilievo l’hanno proprio gli eventi sportiv", è il commento di Andrea Stedile, Vice Presidente di CiviBank. "Ci sono eventi che siamo orgogliosi di sponsorizzare da anni, ma è importante anche credere in progetti nuovi, che fanno i primi passi proprio ora. Specialmente oggi, nel post-pandemia, è importante credere in progetti come Mytho Marathon, che per la prima volta ha portato una maratona in Friuli Venezia Giulia. Soprattutto l'ha portata a Cividale, che naturalmente ha un posto speciale nel nostro cuore, ma la porterà anche a Palmanova e Aquileia: due città di altissimo valore culturale e artistico, come Cividale iscritte nel registro dei luoghi Patrimonio dell’Umanità Unesco. Iniziative come queste fanno bene al territorio, alle persone e all'economia".

"Abbiamo creduto in questa iniziativa perché come Prosecco Doc da tempo abbiamo sposato lo sport e la cultura. Basti pensare, per restare in FVG, alla nostra decennale presenza in Barcolana ma anche alle nostre collaborazioni con le discipline più diverse: la pallavolo femminile delle Pantere di Conegliano, MotoGP e Superbike, i mondiali sci a Cortina, il Benetton Rugby e tanto altro ancora", ha commentato Luca Giavi, Direttore Generale del Consorzio Tutela Prosecco Doc. "Tutte attività che integrano le tante iniziative culturali di grande prestigio che ci onoriamo di sostenere, senza dimenticare il nostro forte impegno sul fronte della sostenibilità, tema che sta molto a cuore alla nostra Denominazione".

Prosecco DOC ha dato poi il proprio nome al contest più emozionante degli eventi di Mytho Marathon: lo Speed Bridge Contest by Prosecco DOC, che ha premiato Gianfranco Locatelli in qualità di maratoneta più veloce sui due passaggi sull’iconico Ponte del Diavolo di Cividale.

"Ma i veri protagonisti sono stati i volontari: può sembrare una frase fatta ma senza i volontari questo evento non avrebbe potuto prendere vita – commenta Alessandro Genuzio, Project Manager di MYTHO Marathon – sono state più di 100 le persone che si sono messe a disposizione per garantire la buona riuscita della manifestazione. Sono state le persone che gli atleti hanno visto ai ristori, lungo il percorso e all’arrivo. Silenziosi ma assolutamente fondamentali. Un grazie speciale anche alla Motostaffetta Friulana che ha scortato i runner lungo tutto il percorso".

Tra le associazioni coinvolte una menzione d’onore per ASD Forum Iulii, ASD Aquile Friulane, ANA Cividale, ASD Keep Moving, ASD Trieste Atletica, ASD Podismo Buttrio, GS Natisone, GS K2, Moto Staffetta Friulana, BLS-RUN-TEAM, i “…rianimatorINcorsa…” che hanno preso parte alla MYTHO Team Marathon e alle Forze dell’Ordine di Cividale del Friuli per il sostegno e l’aiuto che hanno fornito durante questi due giorni di sport e divertimento.

Delle 1000 presenze ben la metà hanno accettato la sfida della Mytho In Rosa, la non competitiva di 7 chilometri organizzata per le vie di Cividale del Friuli: una iniziativa nata per sostenere LILT Udine e correre in memoria del Dott. Passone, medico volontario che per anni si è messo a disposizione della Lega Italiana Lotta contro i Tumori.

La carovana rosa ha fatto tappa anche al Mytho Expo Village, un’ampia area organizzata nella splendida cornice di Villa de Claricini dove sponsor e aziende presenti hanno dato vita a una due giorni di festa ed entusiasmanti experience. Qui e in Piazza Duomo, nel centro di Cividale del Friuli, i runner, con amici e famiglie, hanno potuto scoprire le prelibatezze enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia con degustazioni di prodotti tipici, assaporare la Birra Mytho, realizzata appositamente dal birrificio Forum Iulii, la Grappa Storica di DOMENIS1898 e vivere vere e proprie experience targate Prosecco DOC. Grazie alle auto full electric fornite da Portomotori, sono stati organizzati divertenti test drive nel pieno rispetto dell’ambiente e entusiasmanti sorvoli in elicottero messi a disposizione da Elifriulia.

"Siamo davvero soddisfatti e ora che le emozioni sono sedimentate siamo ancora più felici di poter annunciare la data della seconda edizione di Mytho Marathon che andrà a visitare la città a pianta poligonale di Palmanova" sottolinea Alessandro Genuzio.

Appuntamento quindi al 2 ottobre 2022 per la seconda edizione di Mytho Marathon che andrà in scena a Palmanova.