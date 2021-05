Napoli si conferma la bestia nera dell'Apu

Ancora uno stop per l’Apu Old Wild West Udine contro GeVi Napoli. Nella terza sfida stagionale il team di coach Matteo Boniciolli è stato superato al PalaCarnera per 64-71 dai partenopei che ora comandano il Girone Bianco a quota 12 (mentre i bianconeri sono rimasti a quota 8). MVP bianconero Dominique Johnson con 14 punti.

Con Marco Giuri ancora sulla via del recupero per la distorsione alla caviglia sinistra rimediata nell’allenamento di sabato scorso e sempre senza Federico Mussini, coach Matteo Boniciolli conferma il quintetto schierato all’Unieuro Arena con: Schina, Johnson, Deangeli, Antonutti e Foulland. Zerini rompe il ghiaccio dopo 15 secondi (0-3) e Antonutti impatta immediatamente (3-3). Dopo un minuto e 31 secondi di gioco Foulland dalla lunetta (fallo di Iannuzzi) firma il primo vantaggio friulano (4-3). Il canestro di Parks a 6 minuti dalla prima sirena vale il +5 per i partenopei (4-9), ma due minuti dopo Foulland azzera le distanze (9-9). La GeVi torna avanti negli ultimi minuti (12-16), ma Pellegrino a un minuto e 51 secondi dalla fine del periodo dimezza il distacco (14-16). Il libero trasformato da Parks a 30 secondi dalla prima sirena (fallo di Italiano) fissa il primo parziale sul 14-17.

In avvio di secondo quarto Mobio riequilibra subito la gara con una tripla (17-17), ma dopo tre minuti il team di Sacripanti si porta sul +9 grazie alle iniziative di Iannuzzi e Uglietti (17-26). A interrompere il parziale dei campani, ci pensa Deangeli che dalla lunetta trasforma entrambi i liberi concessi per fallo di Uglietti (19-26). A metà periodo Johnson fa 1/2 a gioco fermo (fallo di Monaldi, 20-26), ma un minuto dopo Napoli tocca il +10 con la tripla di Monaldi (22-32). La tripla di Johnson rimette in partita i bianconeri (25-32), che a un minuto e 14 secondi dall’intervallo lungo si portano a -4 con una tripla strepitosa di Amato (31-35).

Nel terzo periodo l’Apu Old Wild West Udine che in meno di due minuti ribalta il parziale con Johnson, Antonutti e Foulland (37-35). La partita rimane equilibrata: a metà periodo Parks firma il +3 per la GeVi (39-42), ma un minuto dopo Italiano dall’angolo riporta avanti gli uomini di Boniciolli (44-42). A 3 minuti dal termine del terzo quarto Iannuzzi impatta (44-46) e sul ribaltamento di fronte arriva il nuovo vantaggio dell’Old Wild West con Johnson (46-44). Lo stesso numero 3 a 30 secondi dalla sirena firma la tripla del 49-49 con la quale si arriva all’ultimo quarto.

La tripla di Uglietti (49-52) apre la quarta frazione che vede i partenopei portarsi sul +6 dopo due minuti e 31 secondi di gioco grazie a Zerini (51-57). Nobile riduce il distacco (53-57), ma a metà periodo la formazione di Sacripanti conduce con 7 punti di vantaggio grazie alla tripla di Monaldi (53-60). Un minuto dopo l’Old Wild West sfrutta al meglio due possessi consecutivi con Mobio e Amato e si porta sul -3 (59-62). Napoli però si conferma avversario ostico per i friulani che a 2 minuti e 39 secondi dalla fine del match sono nuovamente sotto di 7 lunghezze (59-66). Trenta secondi dopo la GeVi mette a segno il +10 grazie alla tripla di Parks (59-69) e a un minuto dalla fine Uglietti chiude virtualmente i conti (59-71). I tre liberi realizzati da Amato a 15 secondi dalla fine (64-71) mettono fine alla sfida del Carnera.

APU OLD WILD WEST UDINE – GEVI NAPOLI 64-71 (14-17, 31-35, 49-49)

APU OLD WILD WEST UDINE: Johnson 14 punti, Deangeli 4, Amato 10, Schina, Antonutti 8, Mobio 7, Agbara ne, Foulland 12, Giuri ne, Nobile 2, Pellegrino 4, Italiano 3. All. Matteo Boniciolli.

GEVI NAPOLI: Zerini 8 punti, Iannuzzi 14, Klacar ne, Cannavina ne, Parks 14, Sandri, Marini 2, Mayo 10, Uglietti 9, Monaldi 14. All. Stefano Sacripanti.

Arbitri: Rudellat, Wassermann, Bonotto.

Uscito per cinque falli: nessuno.