Nasce l'Elite Sport Academy

Il Friuli Venezia Giulia è terra di sportivi e l'Elite Sport Academy ne è un'importante conferma. Ma di cosa si tratta? L'Esa è un'associazione sportiva che guarda al benessere e alla salute dei propri iscritti, i professionisti del settore che la compongono, infatti, danno il giusto spazio allo sport e alla motricità, aspetti che dovrebbero essere al centro della vita di ognuno di noi.

Questa realtà è cresciuta anno dopo anno, cercando di radicarsi in maniera importante sul territorio friulano, fondando la propria filosofia di lavoro su i valori dello sport, lealtà, sacrificio, divertimento e nel rispetto e l'attenzione verso il la fisicità dello sportivo. L'intero staff è composto da dottori in scienze motorie con esperienza e specializzati in ambito delle attività motorie preventive e adattate, con il compito di rieducare il corpo umano ad eseguire i movimenti in maniera corretta, ad assumere le giuste posture nella quotidianità, a mantenere forti, attivi e in salute l'apparato cardiocircolatorio e quello muscolo-scheletrico.

"Abbiamo deciso di creare l'Esa perchè siamo tutti sportivi e vogliamo aiutare il prossimo a stare sempre meglio - commenta Giuseppe Currò, uno dei fondatori dell'Elite Sport Academy - questo nostro progetto vuole dare opportunità a tutte le fasce di età, sia esso un adolescente, un adulto o un anziano. Noi operiamo nella formazione e nell'educazione delle persone ad uno stile di vita quanto più corretto e salutare possibile, ben consapevoli che questo derivi dalla corretta alimentazione e dalla costanza nell'attività fisica. Il benessere fisico ha inevitabilmente delle ricadute nella vita quotidiana e questo è l'aspetto base su cui vogliamo lavorare per far star meglio tutti i nostri iscritti. Abbiamo deciso di offrire un pacchetto completo - conclude Giuseppe Currò - la nostra volontà è di lavorare a 360° per chi decide di avvicinarsi a noi, cercando di progettare dei percorsi formativi che non tralascino nulla, così da offrire il miglior supporto possibile".

Ma chi sono i tecnici Esa? I fondatori sono Giuseppe Currò, dottore in Chinesiologia e Coordinatore Accademico; Andrea Costabile, chinesiologo e responsabile Preparazione Fisico-atletica; Jacopo Munaro, presidente associazione ESA e Rugby Coach; Luca Nunziata, Tecnico Formatore d'area per la Federazione Italiana Rugby.

La squadra al gran completo annovera tra le sue fila anche Gennaro Gelsomini, Francesco Rosso, Roberta Bacchetti, Clara Bevilacqua e Pietro Rigutti, tutti dottori chinesiologi provenienti dal percorso universitario dell'Università di Scienze Motorie di Udine e che hanno poi ampliato il loro piano di studi presso diverse facoltà di tutta Italia.

L'Elite Sport Academy ha deciso, quindi, di PROMUOVERE DEI CORSI di attività fisica all'aria aperta organizzate nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti.

Per maggiori informazioni: www.elitesportacademy.it