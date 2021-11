Nasce la partnership tra Portopiccolo e Pallacanestro Trieste

Nasce la partnership tra Allianz Pallacanestro Trieste e Portopiccolo, che diventa sponsor della prima squadra con il titolo di Silver Sponsor oltre che Naming Partner dell'Area Hospitality dell'Allianz Dome. Portopiccolo comparirà, oltre che nella zona Hospitality, anche sul campo di gioco dell'Allianz Dome e sarà portato su tutti i parquet d'Italia sulle divise di riscaldamento della squadra guidata da coach Franco Ciani.

L'alto profilo del progetto sportivo e gli standard qualitativi che Allianz Pallacanestro Trieste è in grado di offrire al suo pubblico sono solo due delle caratteristiche che accomunano i colori biancorossi a Portopiccolo, eccellenza del Golfo di Trieste per la promozione del territorio, della ristorazione e del turismo.

Una realtà prestigiosa e qualificata quella diretta da Filippo Cavandoli, CEO di PPN Hospitality – che si occupa di gestire l’ospitalità di Portopiccolo - che ha deciso di unirsi alla Pallacanestro Trieste per le prossime due stagioni, a dimostrazione di come la visibilità garantita dello sport ai massimi livelli e il valore del lavoro portato avanti sino a oggi, possano essere un volano di visibilità importante anche nell'ottica della promozione del territorio.

Non nasconde la soddisfazione per l'accordo raggiunto con Portopiccolo anche il presidente di Allianz Pallacanestro Trieste Mario Ghiacci: "Si tratta di una partnership per noi davvero molto importante, che si inserisce nel solco di un lavoro che portiamo avanti ormai da diversi anni. Un lavoro che ci vede in prima linea nella promozione del territorio attraverso la visibilità che possiamo garantire a livello nazionale e che i risultati sportivi non fanno altro che avvalorare. La fiducia che Portopiccolo dimostra volendo sostenere la nostra squadra per due stagioni rende ancora più evidente la solidità del nostro progetto e la nostra volontà di guardare sempre al futuro".

“Siamo molto orgogliosi di questa partnership con Allianz Pallacanestro Trieste, realtà che stimiamo molto e che va ad allargare la sfera di azione di Portopiccolo nel suo territorio. – dichiara Filippo Cavandoli, CEO di PPN Hospitality, che si occupa di gestire l’ospitalità di Portopiccolo - In questo modo ci integriamo sempre di più e partecipiamo ai successi delle nostre realtà territoriali di qualità. Un impegno che ci vede in prima linea per creare un sistema di eccellenza, in cui tutti ne possiamo beneficiare, all’interno di un circolo virtuoso di promozione che abbia ricadute positive per tutti i partecipanti”











