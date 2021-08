Nasce un Master per gestire lo sport business

Gestire al meglio lo sport con competenze chiave e abilità necessarie per l’amministrazione economica delle aziende. E' l’obiettivo del nuovo master in “Amministrazione e gestione delle aziende sportive”, lanciato Dal Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Università di Udine a partire dall’anno accademico 2021-2022.

Già aperte le iscrizioni (esclusivamente con procedura online a questo link), che si chiuderanno alle 12 del 5 ottobre, con un numero di partecipanti compreso tra un minimo di 20 e un massimo di 40 per i due master, di primo e secondo livello, riservati rispettivamente ai candidati in possesso di laurea triennale e magistrale.

Oltre ai due master, che avranno durata annuale con un totale compreso tra le 300 e le 330 ore di didattica frontale e a distanza (piattaforma Teams), è previsto anche un corso executive di aggiornamento di 13 settimane (e 128 ore) riservato anche a chi è in possesso di un diploma di scuola superiore.

Se i due master puntano a formare e creare figure professionali qualificate e altamente specializzate per la gestione delle aziende e delle società sportive, il corso executive offre un’opportunità di aggiornamento aziendalistico e manageriale per figure interessate a operare in ambito sportivo. Inoltre, ai più meritevoli saranno rese disponibili delle borse studio a copertura totale dell’iscrizione ai corsi.

Non è un caso se il master universitario, che gode del patrocinio del Coni nazionale e regionale e del Comitato Regionale FIGC/LND, venga lanciato da un’università del Friuli Venezia Giulia, una regione che nonostante le sue piccole dimensioni vanta club di assoluta eccellenza in ambito professionistico (Udinese, Pordenone calcio, Allianz Pallacanestro Trieste, Apu Udine) e uno degli indici più alti di sportivi praticanti rispetto alla popolazione. Amplificato anche dalla spinta dei social e delle community, il richiamo dello sport pone però ai club, alle società professionistiche e dilettantistiche e a chi governa lo sport system sfide nuove e sempre più complesse.

Da qui un programma didattico che abbraccia i più diversi ambiti, dalla storia e l’etica dello sport alle strategie di gestione, dalla contrattualistica alla gestione dei bilanci, dal marketing alle leadership, dalle modalità di finanziamento alla gestione della sicurezza.