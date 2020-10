Nel 2021 a Trieste scatta la Urban Eco Marathon

Nel 2021 Trieste tornerà ad abbracciare una prova di corsa sui 42,195 km, la distanza della Maratona che ha visto fin dall'antichità l'uomo sfidare sé stesso e i propri limiti. I runner potranno sfidarsi su una delle gare simbolo della regina di tutti gli sport domenica 3 gennaio, in occasione della S1Corsa della Bora, una manifestazione di trailrunning diventata in poche stagioni un appuntamento da non perdere per gli appassionati dell’offroad provenienti da ogni angolo del globo.

Ma in uno dei primi giorni del nuovo anno gli atleti presenti si sfideranno su una Urban Eco Marathon, che già dal nome fa intuire le sue peculiarità e fa immaginare un incontro tra le prove su strada e le sfide sui sentieri. Così il 3 gennaio gli iscritti partiranno da Piazza Unità per raggiungere ad andatura controllata il rione di San Giacomo da dove sarà dato il via ufficiale alla gara che poi accompagnerà gli atleti sulla ciclopedanale Cottur, per poi raggiungere Pesek e da lì imboccare il costone che toccando come mete principali l’Obelisco e Santa Croce porterà gli atleti all’arrivo, allestito al centro sportivo di Visogliano.

Un tracciato veloce, dove sono stati scelti i sentieri più scorrevoli e senza troppe insidie morfologiche come sottolineato dal presidente della società organizzatrice Tommaso de Mottoni: "Abbiamo voluto provare a far incontrare il mondo del trail con quelle delle corse su strada. E soprattutto creare una maratona che abbracci le caratteristiche del territorio di Trieste e le valorizzi. Crediamo che per il capoluogo regionale un Urban Eco Marathon sia la formula giusta".

Ma un altro elemento accattivante di questo evento, targato SentieroUno, è che si svolgerà sotto l’egida della Fidal che l’ha inserita nel suo calendario. "Questo collaborazione è una grande traguardo per la Corsa della Bora, che è sempre stata sostenuta dall’Aics (Associazione Italiana Cultura e Sport), un ente di promozione sportiva, e che coltiva una disciplina come quella del trail dove la maggior parte delle manifestazioni e degli atleti non sono legati alla Federazione" spiega il presidente dell’Aics regionale Giorgio Mior. "Per valorizzare questa intesa, come primo passo, agli atleti non Fidal sarà garantita una Runcard gratuita giornaliera per prendere parte all’Urban Eco Marathon. I partecipanti così non dovranno pagare i 30 euro d’iscrizione ma saranno ulteriormente agevolati per vivere un’esperienza diversa e per dimostrare come due realtà all’apparenza molto diverse possono lavorare di comune accordo per far crescere il trail e l’atletica in generale".

Inoltre per avere il patrocinio della Federazione Italiana di Atletica Leggera, la prova doveva essere curata da una società affiliata alla stessa Fidal, così l’Asd SentieroUno si è rivolta alla Trieste Atletica, storica collaboratrice, che si prenderà l’onere e l’onore di organizzare questa nuova maratona per la città, come sottolineato dal consiglio direttivo gialloblu: "E’ una sfida allettante riportare la maratona in città ma crediamo di poter creare un evento che diventi un appuntamento fisso per la comunità. Un percorso vario e ricco di bellezza, che sarà pure omologato e dove quindi i partecipanti potranno pure misurarsi con il cronometro".