Nella 'casa' del Tavagnacco arriva l'Inter

Per la settima giornata del Campionato di serie A femminile, il Tavagnacco ospita l’Inter. Si gioca sabato 23 novembre alle 14.30 al comunale di via Tolmezzo (arbitrerà l’incontro Turrini di Firenze). La squadra friulana è inchiodata a due punti in classifica e va alla ricerca della prima vittoria stagionale. Le nerazzurre di punti ne hanno 8, e arrivano a questa partita dalla vittoria contro l’Orobica Bergamo. Sul fronte formazioni, il Tavagnacco dovrà ancora fare a meno del bomber Sofia Kongouli, e ritroverà, da avversaria, una dei prodotti del suo vivaio, Caterina Fracaros.

"Proveremo a conquistare dei punti come abbiamo fatto fin’ora con tutte le squadre affrontate – esordisce mister Luca Lugnan –. Avremo di fronte una squadra forte e ben messa in campo, allenata da Attilio Sorbi, tecnico che conosco molto bene e che considero mio maestro. Ho imparato tanto da lui e lo stimo come persona e come professionista". Sarà quindi una partita speciale, per mister Lugnan, anche sul piano emotivo, nella quale ci terrà particolarmente a fare bene. "Giochiamo in casa e quindi dovremo essere brave a far valere il fattore campo. Cercherò – continua Lugnan – di mettere in campo una squadra equilibrata e ben strutturata, capace di fronteggiare le qualità fisiche e tecniche delle avversarie. Sono fiducioso, stiamo lavorando bene e mi auguro che già da sabato il trend negativo possa essere invertito".

Il mister gialloblu chiederà alle sue ragazze una maggiore attenzione rispetto alle ultime partite, sperando nella vena realizzativa delle sue attaccanti. "Solo restando unite potremo uscire dalla zona calda", conclude Lugnan.

Le partite della settima giornata: AC Milan-Sassuolo (sabato ore 12), Fiorentina Women’s-Hellas Verona (sabato 14.30), Orobica Bergamo-Pink Bari, Roma-Juventus (domenica ore 12.30), Empoli Ladies-Florentia San Gimignano (domenica ore 14.30).