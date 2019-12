Nessun ostacolo per la Castelvecchio Gradisca contro il Cus Padova

Un’altra facile vittoria per la Castelvecchio Gradisca nella serie B nazionale di basket in carrozzina. Nella partita giocata in casa con il CUS Padova la rappresentante regionale del wheelchair si è imposta per 69 a 29 . La Castelvecchio rimane da sola al secondo posto in classifica, alle spalle del Vicenza finora a punteggio pieno. Partita scontata già in partenza contro la squadra universitaria di Padova, la differenza con i giocatori della Castelvecchio è troppo grande per cui il coach Cappellazzo decide di mettere in campo da subito i ragazzi che di solito iniziano la partita in panchina ed anche così la partita non ha storia, si va al riposo già con un consistente vantaggio 35 a 17. I ragazzi del CUS Padova comunque dimostrano molta combattività e anche dei buoni schemi di gioco e cercano di limitare i danni nei limiti del possibile. Dopo il riposo la Castelvecchio continua al solito ritmo macinando gioco e cercando anche delle soluzioni inedite rivoluzionando la formazione in campo, la partita finisce 69 a 29 per i gradiscani. Da menzionare le ottime prestazioni del giovane Matej Arh, di Roberto Mucchiut, di Valdimiro della Rovere e della giocatrice Eniko Raileanu. Dopo la sosta di campionato dovuta alle feste natalizie, si ricomincia con la trasferta a Trento in attesa e in preparazione delle partite importanti con Treviso e con Vicenza.

Tabellino: Slapnicar 25, Sejmenovic 6, Mucchiut 4, Cappellazzo 2, Vitalyos, Arh 10, Della Rovere, Kuduzovic 22.