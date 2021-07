Nuova avventura per la giovane promessa cividalese, Nicolò Cudrig. Dopo l'esperienza al Monaco, in Francia, ora il classe 2002 si allenerà con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Cudrig, infatti, è un nuovo giocatore della Juventus Under 23, la seconda squadra della società bianconera di Torino, che gioca in serie C. Il passaggio di società è stato subito celebrato dal talento friulano con un selfie insieme a Cr7, postato sul suo profilo Instagram.