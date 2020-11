Niente alibi, la Tinet cerca la prima vittoria

Il debutto è già alle spalle e i ragazzi della Tinet Prata sono concentrati sul prossimo impegno. Il fitto calendario, dopo la lunga inattività presenta un susseguirsi di partite a ritmo serrato. I gialloblù, dopo il canonico giorno di riposo post partita, avranno a disposizione solo un doppio appuntamento per preparare la prossima sfida, quella che già domani alle 20.30 li vedrà scendere in campo in quel di Montecchio Maggiore.

I berici hanno giocato due match vincendo al debutto contro Trento per 1-3 ed imponendosi due settimane fa in un serrato tie break a Portomaggiore. Occhi puntati sull’esperto opposto Pranovi e sui giovani posti 4 Flemma e Fiscon, già compagno di squadra di Pinarello ai tempi degli scudetti giovanili con il Volley Treviso.

Lo staff sta lavorando a pieno regime per recuperare Alberto Baldazzi, che ha saltato il debutto per problemi alla schiena. Non sarà invece della partita Bellini, che non ha ancora risolto i suoi guai fisici.

“Spero ovviamente di poter recuperare Baldazzi, che per noi è un giocatore importante – filosofeggia coach Mattia – dall’altro lato vorrei che l’assenza di un giocatore non diventasse un alibi per noi. So bene che stiamo lavorando in condizioni complicate perché la lunga inattività prima e ora il calendario che non ci consente di allenarci con costanza sono assolutamente uno svantaggio. D’altro canto dobbiamo essere bravi a non disperdere energie per lamentarci di quello che ci penalizza ma ad utilizzarle, invece, in maniera propositiva. Voglio che domani si entri in campo con un atteggiamento corretto e costruttivo come, d’altronde, facciamo durante gli allenamenti settimanali. Dobbiamo superare gli ostacoli che il campo ci propone con entusiasmo e un po’ di sfrontatezza”.

La parola passa quindi al parquet, che sarà quello del PalaCollodi di Montecchio Maggiore, rigorosamente a porte chiuse. Gli appassionati potranno seguire la diretta streaming e i puntuali resoconti in diretta sui canali Facebook e Instagram.

Fischio d’inizio alle 20.30 da parte di Matteo Selmi di Modena e Marta Mesiano di Bologna.