Nives Fozzer, 90 anni e sei titoli italiani in una settimana

Portare a casa sei titoli italiani Master nell’atletica leggera nell’arco di una settimana è già di per sé un grande risultato, che assume un ulteriore valenza se a salire sul podio è un’atleta di “soli” 90 anni: Nives Fozzer, atleta portacolori della Nuova Atletica dal Friuli Asd. L’impresa di Nives è iniziata a Lecce, dove il 3 e 4 ottobre si sono disputati i Campionati Italiani di pentathlon dei Lanci: 9,08m nel disco, 6,34m nel martellone, 7,12m nel giavellotto, 5,13m nel peso e 12,66 nel martello per un totale di 3205 punti.

Nonostante la caduta in treno durante il viaggio di ritorno che, come hanno confermato i medici in pronto soccorso, ha comportato fortunatamente solo una serie di lividi, lo scorso fine settimana, l’atleta triestina è tornata in pedana ad Arezzo catturando l’attenzione ai Campionati Italiani individuali Master su pista. 4,95m nel peso, 13,34m nel martello, 8,99m nel disco, 7,55m nel giavellotto, 5,75m nel martellone, queste le misure fatte registrare in occasione del campionato organizzato dalla Federazione nazionale di atletica.

“E’ stato emozionante tornare in pedana dopo tanto tempo e portare a casa dei risultati che non mi soddisfano del tutto, ma che sono certa di poter migliorare non appena avrò modo di accedere allo stadio e allenarmi di nuovo con costanza”, afferma Nives che, seppur consapevole delle problematiche causate dalla pandemia, con tutte le precauzioni, si prepara a rientrare in pista tenendo fede alla promessa fatta allo scomparso marito Bruno.

Performance a dir poco fenomenali considerando che la carta d’identità di Nives riporta 14 gennaio 1930 alla voce “data di nascita”! Risultati che si sommano ad un palmares di spessore: ancora oggi Nives figura nelle graduatorie regionali assolute fra le prime 10 di sempre su 400m, prima donna a scendere sotto il minuto (59’7) nel 1959 sull’anello di Ancona! Una longevità che è anche di per sé un primato mondiale!