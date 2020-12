Nives Fozzer corre per il titolo di atleta Master dell'anno

Nives Fozzer, la portacolori 90enne della Nuova Atletica dal Friuli, alla ricerca di nuovo titolo: atleta Master dell’anno. Fino alle 12 del 21 dicembre, sui social della Federazione Italiana di Atletica Leggera, c’è tempo per votare Nives che, tra i numerosi titoli conquistati in carriera, nel 2020 ha stabilito tre migliori prestazioni italiane nella categoria W90.

Grinta da vendere tanto in pista quanto nella vita per l’atleta triestina che, seppur in un periodo così complicato, non ha voluto rinunciare alle competizioni facendo registrare nel 2020 le miglior prestazioni italiane nel martello, martello maniglia corta e pentathlon lanci.

A inizio ottobre, sulla pedana di Lecce, si è imposta nel pentatlon con 3205 punti e, la settimana seguente, nonostante gli acciacchi causati da una caduta, ha catturato l’attenzione ai Campionati Italiani. Ad Arezzo, si è aggiudicata sei titoli italiani facendo registrare misure di grande spessore: 4,95m nel peso, 13,34m nel martello, 8,99m nel disco, 7,55m nel giavellotto, 5,75m nel martellone.

La candidatura ad atleta master dell’anno – categoria femminile costituisce la ciliegina sulla torta di una stagione sportiva già di per sé da incorniciare per la portacolori bianco-rossa.

Fino alle 12 del 21 dicembre, sulla pagina Facebook e Instagram della Fidal ci sarà modo di votare per Nives, già proiettata al 2021 con la certezza di potersi ancora migliorare non appena avrà modo di accedere allo stadio per allenarsi con regolarità.

“Nives è una vera forza della natura e questa candidatura rappresenta un’occasione per valorizzare non solo l’atleta, ma un’intera generazione in questo periodo particolarmente sofferente”, afferma il Presidente della Nuova Atletica dal Friuli Giorgio Dannisi a cui piace ricordare come la Fozzer sia completamente autonoma nell’organizzare i viaggi in treno o in aereo per prendere parte alle competizioni in programma in tutta Italia.

Performance e grinta a dir poco fenomenali considerando che la carta d’identità di Nives riporta 14 gennaio 1930 alla voce “data di nascita”! Risultati che si sommano ad un palmares di spessore: ancora oggi Nives figura nelle graduatorie regionali assolute fra le prime 10 di sempre su 400m, prima donna a scendere sotto il minuto (59’7) nel 1959 sull’anello di Ancona. Una longevità che è anche di per sé un primato mondiale!