Nomi importanti all’Mtb Ca'Neva Trophy

Si annuncia un Mtb Ca'Neva Trophy di alto livello quello che andrà in scena il 25 aprile. La lista di partenza dell’evento proposto da La Roccia Team a Stevenà di Caneva (Pordenone), evento di Fascia C2 inserito nel calendario dell’Unione ciclistica internazionale, comprende infatti tanti bei nomi del panorama nazionale (e non solo) delle ruote grasse.

Della starting list delle gare più attese, quelle Open femminile e Open maschile, fanno infatti parte, tra gli altri, Gioele Bertolini (Trinx Factory team) , Filippo Fontana ed Emanuele Huez (Carabinieri), Luca Braidot (Santa Cruz), Andreas Emanuele Vittone (Ktm), Nicholas Pettinà (Mainetti) e Martino Fruet (Lapierre) in campo maschile, Francesca Saccu (Ktm) e il terzetto della Trinx Facotry Racing composto da Eva Lechner, Giorgia Marchet e Lucia Bramati tra le ragazze. La gara Open femminile partirà alle 12.30, quella Open maschile alle 15.

"Siamo davvero soddisfatti della partecipazione di alcuni tra i migliori interpreti nazionale del cross country, così come della partecipazione complessiva alle due giornate di gara che prevedono domenica 24 le gare dei Master al mattino e delle categorie Esordienti e Allievi, lunedì 25 le gare di Elite, Under 23 e Juniores, maschile e femminile: saranno infatti oltre 800 i biker al via" spiega Stefano Armellin, presidente de La Roccia Team e coordinatore dello staff organizzativo.

"Mi piace sottolineare anche la presenza di tre atleti ucraini, un ragazzo e due ragazze: in questo periodo travagliato per la loro patria sono in Italia e in questi due giorni saranno ospiti della nostra società: li abbiamo accolti con grande piacere e con grande emozione".

"In queste ultime giornate abbiamo sistemato alcuni dettagli del tracciato che sarà ancora più spettacolare rispetto alle ultime edizioni, grazie a due nuove paraboliche e al nuovo rockgarden" dice ancora Armellin. "La misura definitiva, per le categorie maggiori, sarà di 4,8 chilometri, con un dislivello a giro di 194 metri. Un grande grazie fin d’ora ai volontari, le associazioni, le istituzioni e le aziende che ci sostengono, a cominciare dal title sponsor, Ca’Neva Vini e Spumanti".

Il programma delle due giorni dell’ Mtb Ca'Neva Trophy prevede per domenica 24 aprile alle 9.15 le gare della categorie Master 4, Master 5, Master 6, Master 7, Master 8 e Master Women, alle 10.30 il via alle prove delle categorie Elite Master, Master 1, Master 2 e Master 3, alle 13.5 le gare delle categorie Esordienti, alle 14.15 la partenza delle categorie Allievi.

Lunedì 25 la giornata clou, valevole quarta prova dell’Italia Bike Cup: di scena gli Junior uomini a partire dalle 10, le Donne Open e Juniores alle 12.30, gli Uomini Open alle 15.